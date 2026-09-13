Шанс для школярів та студентів: у Харкові молодь навчать створювати бізнес

В Україні стартував набір до Youthquake — національного бізнес-інкубатора для молоді, що допоможе школярам і студентам пройти шлях від першої ідеї до бізнес-плану, прототипу або мінімально життєздатного продукту, отримати практичні знання, менторську підтримку та позмагатися за фінансову підтримку. Один з офлайн-заходів відбудеться в Харкові — у центрі підтримки підприємців “Дія.Бізнес”.

Програма об’єднає понад тисячу учасників з усієї України, які працюватимуть у сформованих майже 320 командах. Приєднатися можуть школярі віком 13–17 років, а також студенти та молодь 18–25 років, які хочуть спробувати себе у підприємництві, перевірити власну ідею на практиці чи вже працюють над своїм першим продуктом, розповіли МГ “Об’єктив” у Kharkiv IT Cluster.

Загальний фонд фінансової підтримки становить понад 11 мільйонів гривень. За результатами навчання, проміжного пітчингу та фінального Grand Demo Day підтримку отримають 40 команд.

Освітня програма триватиме три місяці та об’єднає десять освітніх модулів, практичну роботу, зустрічі з підприємцями та регулярну менторську підтримку.

Учасникам доступні три лекторії:

Національний — базовий онлайн-формат для всіх зареєстрованих учасників, який проходитиме окремо для школярів і студентів. Програма допоможе сформувати системне розуміння підприємництва, ринку та створення продукту, а також опрацювати ідею у форматі бізнес-плану або MVP.

Мотивуючий — спільні онлайн-зустрічі Startup Talks із засновниками стартапів і підприємцями, доступні всім зареєстрованим учасникам. Спікери ділитимуться практичними кейсами та досвідом створення й розвитку проєктів.

Поглиблений — інтенсивний практичний формат, що проходитиме паралельно з онлайн-навчанням та окремо для школярів і студентів. Учасники тестуватимуть гіпотези, працюватимуть із менторами, отримуватимуть індивідуальні консультації та готуватимуть проєкти до пітчингу.

Претендувати на фінансування можуть лише учасники поглибленого формату навчання.

Поглиблений формат програми буде доступний офлайн та онлайн. Один з офлайн-буткампів пройде у Харкові — у центрі підтримки підприємців «Дія.Бізнес». Тому харківські команди зможуть працювати над своїми проєктами наживо.

Основні напрямки проєктів

Учасники будуть працювати в межах одного із шести напрямків залежно від своєї ідеї або MVP:

Digital Products — мобільні застосунки, вебплатформи, маркетплейси, програмне забезпечення, IoT та інші цифрові сервіси;

Manufacturing Projects — фізичні продукти, власні бренди та інноваційні рішення у сфері виробництва;

Service Solutions — B2B-рішення, освітні, медичні, технологічні та інші сервіси;

STEAM / Science-intensive Projects — технологічні й наукові розробки, що передбачають дослідження, тестування та експериментальну розробку;

GreenTech — рішення у сфері сталої енергетики, ефективного використання ресурсів, переробки та зменшення впливу на довкілля;

AgroTech — технології для агросектору, автоматизація, аналітика та цифрові рішення для розвитку агробізнесу.

Фінансування та Grand Demo Day: що отримають найкращі команди

За результатами навчання, проміжного пітчингу та фінальних етапів 40 команд отримають фінансову підтримку для розвитку своїх проєктів. Кульмінацією Youthquake стане Grand Demo Day, під час якого найсильніші команди представлять свої рішення перед експертами та партнерами програми. Переможці отримають головні винагороди: 500 тисяч гривень — у категорії «Школярі» та 1,5 мільйона гривень — у категорії «Студенти».

Хто допомагатиме командам розвивати проєкти?

Впродовж програми команди працюватимуть із менторами відповідно до напряму своїх проєктів, братимуть участь у консультаціях та отримуватимуть зворотний зв’язок від експертів.

Фіналісти також отримають додаткові можливості від партнерів програми для розвитку проєктів, знайомства з підприємницькою та технологічною екосистемою й розширення професійних контактів.

Амбасадорами стали українська реп-виконавиця, авторка пісень та інфлюенсерка alyona alyona, вчитель фізики та інформатики Руслан Ігорович, Федерація кіберспорту України та українська медіакомпанія Maincast.

Як приєднатися?

Щоб взяти участь у проєкті, необхідно заповнити онлайн-анкету. Командам школярів потрібно описати свою ідею та відповісти на запитання реєстраційної форми. Студентські команди додатково подають презентацію свого MVP — пітч-дек до десяти слайдів.

Якщо хочете долучитися до програми офлайн у Харкові, під час реєстрації оберіть опцію «Хочу долучитися до поглибленого лекторію», а серед запропонованих центрів — Харків.

Реєстрація триває до 18 вересня включно. Дізнатися більше про програму, вибрати трек та подати заявку можна на офіційному сайті Youthquake за посиланням.