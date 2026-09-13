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Харків та область атакували понад 120 БпЛА: Синєгубов – про наслідки

Події 09:24   13.09.2026
Олена Нагорна
Харків та область атакували понад 120 БпЛА: Синєгубов – про наслідки

15 населених пунктів Харківської області, у тому числі Харків, зазнали російських обстрілів минулої доби. Троє людей постраждали.

У селищі Старий Салтів зазнала поранень 73-річна жінка та гострої реакції на стрес — 68-річна жінка, а в селищі Золочів було поранено 47-річного чоловіка, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Росіяни застосували по Харківщині:
▪️5 БпЛА типу «Молния»;
▪️9 FPV-дронів;
▪️112 БпЛА (тип встановлюється).

У Харкові БпЛА атакували Салтівський та Київський райони.

У Богодухівському районі пошкоджено багатоквартирний і приватний будинки, господарчі споруди, два магазини, автомобіль (селище Золочів).

У Куп’янському районі пошкоджені три приватні будинки (Манцівка, Березівка, селище Великий Бурлук).

В Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (Сухий Яр).

У Харківському районі пошкоджено приватний будинок (Безруки), приватний будинок, автомобіль (Лісне), дачний будинок (Маслії).

У Лозівському районі пошкоджені три приватні будинки (Добровілля), складську будівлю (селище Близнюки).

У Чугуївському районі пошкоджено багатоквартирний будинок, магазин (селище Старий Салтів).

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Вересня 2026 в 09:24;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "15 населених пунктів Харківської області, у тому числі Харків, зазнали російських обстрілів минулої доби. Троє людей постраждали.".