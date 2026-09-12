Постраждали три людини: РФ била по Золочеву БпЛА «Молния» та FPV (фото)

12 вересня протягом дня армія РФ атакували селище Золочів БпЛА типу «Молнія» та FPV-дронами. Зафіксовано три влучання.

Як повідомив МГ «Об’єктив» начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко, унаслідок ударів пошкоджено двоповерховий багатоквартирний і приватний будинки, автомобіль та господарчі споруди.

«Внаслідок одного з влучань у двоповерховий будинок гостру реакцію на стрес отримали 75- та 56-річні жінки — вони звернулися до лікарні. Також медична допомога знадобилася 47-річному чоловіку, який перебував біля автомобіля під час удару FPV-дрона. У нього також діагностовано гостру реакцію на стрес», – розповів Коваленко.

Нагадаємо, вдень 12 вересня падіння БпЛА зафіксували в Салтівському та Шевченківському районі Харкова. Прилетіло» по території дитячого виховного закладу та лісопарку. Близько 16:30 стало відомо про удар по Київському району.