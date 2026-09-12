Пострадали три человека: РФ била по Золочеву БпЛА «Молния» и FPV (фото)

12 сентября в течение дня армия РФ атаковала поселок Золочев БпЛА типа «Молния» и FPV-дронами. Зафиксировано три попадания.

Как сообщил МГ «Объектив» начальник Золочевской ПВА Виктор Коваленко, в результате ударов повреждены двухэтажные многоквартирные и частные дома, автомобиль и хозяйственные сооружения.

«В результате одного из попаданий в двухэтажный дом острую реакцию на стресс получили 75- и 56-летние женщины — они обратились в больницу. Также медицинская помощь понадобилась 47-летнему мужчине, находившемуся возле автомобиля во время удара FPV-дрона. У него также диагностирована острая реакция на стресс», — рассказал Коваленко.

Напомним, днем ​​12 сентября падение БпЛА зафиксировали в Салтовском и Шевченковском районе Харькова. Прилетело» по территории детского воспитательного заведения и лесопарка. Около 16:30 стало известно об ударе по Киевскому району.