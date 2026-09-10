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Россияне снова атаковали БпЛА дом культуры в Харьковской области (фото)

Происшествия 20:58   10.09.2026
Оксана Якушко
Россияне снова атаковали БпЛА дом культуры в Харьковской области (фото)

Россияне нанесли удар по зданию культуры в Золочеве Богодуховского района, из-за чего возник пожар, сообщает ГСЧС в Харьковской области.

10 сентября агрессоры совершили очередную атаку на дом культуры в поселке Золочев. Это здание ранее уже было повреждено из-за обстрелов россиян.

В результате удара БпЛА на втором этаже дома культуры вспыхнул пожар на площади 200 кв. м.

К счастью, обошлось без пострадавших.

На месте происшествия ликвидировали огонь и устраняли последствия удара пожарные ГСЧС и офицер-спасатель громады.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 10 сентября 2026 в 20:58;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне нанесли удар по зданию культуры в Золочеве Богодуховского района, из-за чего возник пожар, сообщает ГСЧС в Харьковской области.".