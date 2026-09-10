Россияне снова атаковали БпЛА дом культуры в Харьковской области (фото)
Россияне нанесли удар по зданию культуры в Золочеве Богодуховского района, из-за чего возник пожар, сообщает ГСЧС в Харьковской области.
10 сентября агрессоры совершили очередную атаку на дом культуры в поселке Золочев. Это здание ранее уже было повреждено из-за обстрелов россиян.
В результате удара БпЛА на втором этаже дома культуры вспыхнул пожар на площади 200 кв. м.
К счастью, обошлось без пострадавших.
На месте происшествия ликвидировали огонь и устраняли последствия удара пожарные ГСЧС и офицер-спасатель громады.