ISW: Некоторые военкоры РФ не верят в окружение 2000 военных ВСУ у Волчанска

Институт изучения войны (ISW) отметил, что не все даже российские источники поддерживают заявления командования оккупантов про «окружение группировки ВСУ» в районе Волчанска.

«Некоторые российские военные блогеры начинают ставить под сомнение официальную версию РФ о том, что российские войска окружили 2000 украинских военнослужащих к северо-востоку от Харькова. 9 сентября один из российских военных блогеров опроверг заявление группировки войск «Север» от 3 сентября, в котором утверждалось, что российские силы окружили 2000 украинских военных между направлениями на Великий Бурлук и Волчанск», — пишет Институт изучения войны.

При этом полностью отрицать заявления российского командования «смелый» военкор не стал. Он просто уменьшил количество якобы окруженных до 500 солдат.

«ISW по-прежнему оценивает ситуацию так, что российские войска не окружали украинские силы в данном районе, поскольку отсутствуют доказательства наличия окружения», — подчеркнули аналитики.

Опровергают все истории роспропаганды про «Волчанский котел» и непосредственно сами защитники Украины.

«По состоянию на сегодня мы абсолютно не видим, чтобы теми силами и средствами, которые враг имеет здесь, он мог действительно создать угрозу какого-то котла. Информационно — да. Они это раскачивают», — сказала МГ «Объектив» начальница отдела коммуникаций 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко Руслана Богдан.