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ISW: Некоторые военкоры РФ не верят в окружение 2000 военных ВСУ у Волчанска

Фронт 12:13   10.09.2026
Оксана Горун
ISW: Некоторые военкоры РФ не верят в окружение 2000 военных ВСУ у Волчанска Иллюстрация: карта ISW

Институт изучения войны (ISW) отметил, что не все даже российские источники поддерживают заявления командования оккупантов про «окружение группировки ВСУ» в районе Волчанска.

«Некоторые российские военные блогеры начинают ставить под сомнение официальную версию РФ о том, что российские войска окружили 2000 украинских военнослужащих к северо-востоку от Харькова. 9 сентября один из российских военных блогеров опроверг заявление группировки войск «Север» от 3 сентября, в котором утверждалось, что российские силы окружили 2000 украинских военных между направлениями на Великий Бурлук и Волчанск», — пишет Институт изучения войны.

При этом полностью отрицать заявления российского командования «смелый» военкор не стал. Он просто уменьшил количество якобы окруженных до 500 солдат.

«ISW по-прежнему оценивает ситуацию так, что российские войска не окружали украинские силы в данном районе, поскольку отсутствуют доказательства наличия окружения», — подчеркнули аналитики.

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Опровергают все истории роспропаганды про «Волчанский котел» и непосредственно сами защитники Украины.

«По состоянию на сегодня мы абсолютно не видим, чтобы теми силами и средствами, которые враг имеет здесь, он мог действительно создать угрозу какого-то котла. Информационно — да. Они это раскачивают», — сказала МГ «Объектив» начальница отдела коммуникаций 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко Руслана Богдан.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 10 сентября 2026 в 12:13;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) отметил, что не все даже российские источники поддерживают заявления командования оккупантов про «окружение группировки ВСУ» в районе Волчанска".