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Сколько предпринимателей начали дело в Харькове в 2026-м: данные мэрии

Харьков 17:01   09.09.2026
Оксана Горун
Сколько предпринимателей начали дело в Харькове в 2026-м: данные мэрии Фото: ХГС

Харьковский горсовет опубликовал статистику о деловой активности в прифронтовом городе. Находятся и те, кто открывает ФЛП, и те, кто переезжает в город.

«В январе — августе более 7300 физических лиц — предпринимателей изъявили желание начать собственное дело и официально зарегистрировали бизнес в Харькове. По информации Главного управления ГНС в Харьковской области, за этот же период 253 ФЛП избрали Харьков в качестве новой локации для своей деятельности и изменили свой налоговый адрес. По состоянию на 1 сентября 2026 года количество физических лиц — предпринимателей в Харькове составило более 123,6 тыс. человек», — привели статистику в мэрии.

Приведенные мэрией показатели ниже, чем прошлогодние — на ту же дату. В 2025-м за январь — август бизнес в Харькове зарегистрировали 7748 ФЛП, а общее количество ФЛП в Харькове на 1 сентября 2025-го составляло 124,6 тыс. человек.

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Как сообщала МГ «Объектив», из-за отсутствия новых дотаций от Кабмина Харьковский горсовет не продлил льготы на местные налоги для бизнеса на третий квартал, то есть они действовали лишь в первом полугодии. Речь об отмене налогов на землю, на недвижимое имущество и арендной платы за землю.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 9 сентября 2026 в 17:01;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский горсовет опубликовал статистику о деловой активности в прифронтовом городе. Находятся и те, кто открывает ФЛП, и те, кто переезжает в город".