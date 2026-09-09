Сколько предпринимателей начали дело в Харькове в 2026-м: данные мэрии

Харьковский горсовет опубликовал статистику о деловой активности в прифронтовом городе. Находятся и те, кто открывает ФЛП, и те, кто переезжает в город.

«В январе — августе более 7300 физических лиц — предпринимателей изъявили желание начать собственное дело и официально зарегистрировали бизнес в Харькове. По информации Главного управления ГНС в Харьковской области, за этот же период 253 ФЛП избрали Харьков в качестве новой локации для своей деятельности и изменили свой налоговый адрес. По состоянию на 1 сентября 2026 года количество физических лиц — предпринимателей в Харькове составило более 123,6 тыс. человек», — привели статистику в мэрии.

Приведенные мэрией показатели ниже, чем прошлогодние — на ту же дату. В 2025-м за январь — август бизнес в Харькове зарегистрировали 7748 ФЛП, а общее количество ФЛП в Харькове на 1 сентября 2025-го составляло 124,6 тыс. человек.

Как сообщала МГ «Объектив», из-за отсутствия новых дотаций от Кабмина Харьковский горсовет не продлил льготы на местные налоги для бизнеса на третий квартал, то есть они действовали лишь в первом полугодии. Речь об отмене налогов на землю, на недвижимое имущество и арендной платы за землю.