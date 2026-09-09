Женщина захватила землю под кафе и автомойку в Харькове, ее будут судить

Женщина построила кафе и автомойку в охранной зоне у реки в Харькове, но не имела на то никаких разрешений, сообщает областная прокуратура.

Женщина самовольно заняла земельный участок вдоль Александровского проспекта в Харькове. Она не имела никакого решения горсовета о передаче этой земли в собственность или пользование, соответствующее право тоже не регистрировала. Но территорию использовала для ведения бизнеса: там построили деревянное кафе и сооружение из газобетона, предназначенное для автомойки.

К тому же участок расположен в пределах охранной зоны водного объекта и прибрежной защитной полосы ручья, впадающего в реку Жихорец. Оба построенных сооружения попадают в 25-метровую зону от водотока, где действуют специальные ограничения на использование земель и строительства.

Поэтому прокуроры Харькова сообщили женщине о подозрении в самовольном строительстве на самовольно занятом земельном участке на земле в охранной зоне.