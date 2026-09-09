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Жінка захопила ділянку землі під кафе й автомийку у Харкові, її судитимуть

Події 17:37   09.09.2026
Оксана Якушко
Жінка захопила ділянку землі під кафе й автомийку у Харкові, її судитимуть

Жінка збудувала кафе й автомийку в охоронній зоні біля річки у Харкові, але не мала на те жодних дозволів, повідомляє обласна прокуратура.

Жінка самовільно зайняла земельну ділянку вздовж проспекту Олександрівського у Харкові. Вона не мала жодного рішення міськради про передачу цієї землі у власність чи користування, відповідного права теж не реєструвала. Але територію використовувала для ведення бізнесу: там збудували дерев’яне кафе та споруду з газобетону, призначену для автомийки.

До того ж ділянка розташована у межах охоронної зони водного об’єкта та прибережної захисної смуги струмка, який впадає в річку Жихорець. Обидві збудовані споруди потрапляють у 25-метрову зону від водотоку, де діють спеціальні обмеження щодо використання земель та будівництва.

Тому прокурори Харкова повідомили жінці про підозру у самовільному будівництві на самовільно зайнятій земельній ділянці на землях в охоронній зоні.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Вересня 2026 в 17:37;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жінка збудувала кафе й автомийку в охоронній зоні біля річки у Харкові, але не мала на те жодних дозволів, повідомляє обласна прокуратура.".