Вранці у Харкові знову лунають вибухи – ворог б’є безпілотниками

Близько 09:50 росіяни знову атакували Харків безпілотниками.

Мер Ігор Терехов уточнив: окупанти вдарили реактивним безпілотником по Київському району. Наслідки атаки ще встановлюють.

Нагадаємо, вночі 9 вересня РФ двічі вдарила по Харкову. Про перший «приліт» мер Ігор Терехов поінформував близько 01:00. За його даними, удар припав по складській будівлі. На місці атаки почалася пожежа. Інформації про інші руйнування та постраждалих немає. Ще одне влучення у Харкові було близько 02:00. Цього разу дрон ударив по багатоповерховому будинку у Київському районі. Пошкоджено з десяток вікон. Інформація про постраждалих не надходила, додав Терехов.