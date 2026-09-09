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Терехов збирає депутатів у Харкові, щоб розглянути п’ять питань

Суспільство 09:41   09.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Терехов збирає депутатів у Харкові, щоб розглянути п’ять питань

У пресслужбі мерії повідомляють, що завтра, 10 вересня, в Харкові відбудеться 59-та позачергова сесія міськради. Відповідне розпорядження підписав мер Ігор Терехов. 

Початок запланований на 10:00. Традиційно, сесія пройде в онлайн-режимі.

Планується, що депутати розглянуть п’ять питань, також є розділ “Різне”.

Голосуватимуть за затвердження стратегії розвитку Харківської громади, включення нових об’єктів до переліку об’єктів комунальної власності, а також обговорюватимуть бюджетні питання.

З повним переліком питань можна ознайомитись за посиланням.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Вересня 2026 в 09:41;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У пресслужбі мерії повідомляють, що завтра, 10 вересня, в Харкові відбудеться 59-та позачергова сесія міськради. Відповідне розпорядження підписав мер Ігор Терехов. ".