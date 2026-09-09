Терехов збирає депутатів у Харкові, щоб розглянути п’ять питань

У пресслужбі мерії повідомляють, що завтра, 10 вересня, в Харкові відбудеться 59-та позачергова сесія міськради. Відповідне розпорядження підписав мер Ігор Терехов.

Початок запланований на 10:00. Традиційно, сесія пройде в онлайн-режимі.

Планується, що депутати розглянуть п’ять питань, також є розділ “Різне”.

Голосуватимуть за затвердження стратегії розвитку Харківської громади, включення нових об’єктів до переліку об’єктів комунальної власності, а також обговорюватимуть бюджетні питання.

З повним переліком питань можна ознайомитись за посиланням.