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Найбільші втрати РФ з часів Другої світової: у ворога новий антирекорд

Україна 08:09   09.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Найбільші втрати РФ з часів Другої світової: у ворога новий антирекорд Фото: Генштаб ЗСУ

Вранці 9 вересня Генштаб ЗСУ повідомив про новий антирекорд РФ – втрати окупантів перетнули позначку в 1,5 мільйона. Йдеться про вбитих та поранених. 

Це – найбільші втрати в одній війні, яких зазнала армія рф з часів Другої світової. Ця цифра перевищує сукупні втрати радянської та російської армій у всіх війнах і збройних конфліктах другої половини XX та початку XXI століття разом узятих. Це – ⁠в 100 разів більше за втрати срср в Афганістані за 10 років. Це – ⁠в 125 разів більше за офіційно визнані втрати агресора в Першій та Другій чеченських війнах”, – пояснили у відомстві.

Тим часом минулої доби на Харківщині було 16 боїв. Десять атак РФ українські захисники відбили на півночі регіону біля Лимана, Стариці, Вовчанська, Чайківки, Малої Вовчі, Рубіжного та Устинівки.

На Куп’янщині окупанти штурмували позиції ЗСУ шість разів у районі Куп’янська, Курилівки, Глушківки та Новоосинового.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 263 бойові зіткнення. Вчора противник завдав двох ракетних ударів та здійснив 79 авіаційних ударів, під час яких скинув 302 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 9233 дрони-камікадзе та здійснили 2601 обстріл населених пунктів і позицій наших військ, 42 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню”, – уточнили у ГШ.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Вересня 2026 в 08:09;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 9 вересня Генштаб ЗСУ повідомив про новий антирекорд РФ – втрати окупантів перетнули позначку в 1,5 мільйона. Йдеться про вбитих та поранених. ".