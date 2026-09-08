«Сафарі» на поїзди та численні удари по Харкову – підсумки 8 вересня

Російська армія масовано атакує поїзди Укрзалізниці: загинула провідниця, є поранені. По Харкову били безпілотниками. В області закрили дорогу через дистанційне мінування. «Об’єктив» нагадує головні новини 8 вересня.

Саме так назвав те, що відбувалося протягом дня в Україні голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський. Станом на 17:00 було відомо вже про три атаки: дві в Сумській області та одну – між Дніпром і Запоріжжям. Внаслідок удару по поїзду біля станції «Вільнянськ» загинула провідниця. Усіх завчасно евакуювали, але жінка з невідомих причин повернулася до вагона. На Сумщині постраждало близько десяти пасажирів дизель-поїзда. Евакуйовані люди після прильоту «шахеда» пішли подивитися на наслідки – і потрапили під повторний удар. Перцовський наголосив: при евакуації дуже важливо знаходитися за 200 та більше метрів від поїзда.

<br />

Подробиці повідомив директор Департаменту з надзвичайних ситуацій мерії Богдан Гладких. Вночі по багатоповерхівці влучила «молния» – поранений чоловік. Удень реактивний «італмас» атакував АЗС, а FPV-дрон впав у дворі багатоквартирного будинку. Обійшлося без постраждалих. Ввечері було ще одне влучання – по Салтівському району. За даними ХОВА, відомо про двох постраждалих.

Російські дрони також атакували Дергачі та Золочівську громаду. У Дергачах прилетіло в будівлю, по якій уже влучали раніше – без постраждалих. FPV поцілив по мікроавтобусу на дорозі Золочів – Дергачі, повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко. Ще дві автівки протягом дня підірвалися на автодорозі Довжик – Миронівка. Через дистанційне мінування їздити нею заборонили.

Голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов попередив відпочивальників і рибалок – не підходити до Лозовеньківського водосховища.

Про візит голлівудської знаменитості вперше повідомили офіційно. Це зробила Федерація боксу України. Акторка побувала у боксерському клубі та зустрілася в залі з українськими захисниками. А її син Нокс ще й провів із оборонцями спільне тренування з тайського боксу. Про поїздку Джолі в Україну наприкінці серпня – на початку вересня писали ЗМІ з різних регіонів.

МГ “Об’єктив” також повідомляла 8 вересня: