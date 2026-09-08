Live

«Сафарі» на поїзди та численні удари по Харкову – підсумки 8 вересня

Оригінально 23:00   08.09.2026
Оксана Якушко
«Сафарі» на поїзди та численні удари по Харкову – підсумки 8 вересня

Російська армія масовано атакує поїзди Укрзалізниці: загинула провідниця, є поранені. По Харкову били безпілотниками. В області закрили дорогу через дистанційне мінування. «Об’єктив» нагадує головні новини 8 вересня.

«Сафарі» на поїзди

Саме так назвав те, що відбувалося протягом дня в Україні голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський. Станом на 17:00 було відомо вже про три атаки: дві в Сумській області та одну – між Дніпром і Запоріжжям. Внаслідок удару по поїзду біля станції «Вільнянськ» загинула провідниця. Усіх завчасно евакуювали, але жінка з невідомих причин повернулася до вагона. На Сумщині постраждало близько десяти пасажирів дизель-поїзда. Евакуйовані люди після прильоту «шахеда» пішли подивитися на наслідки – і потрапили під повторний удар. Перцовський наголосив: при евакуації дуже важливо знаходитися за 200 та більше метрів від поїзда.

Харків протягом доби зазнав серії ударів безпілотниками

Подробиці повідомив директор Департаменту з надзвичайних ситуацій мерії Богдан Гладких. Вночі по багатоповерхівці влучила «молния» – поранений чоловік. Удень реактивний «італмас» атакував АЗС, а FPV-дрон впав у дворі багатоквартирного будинку. Обійшлося без постраждалих. Ввечері було ще одне влучання – по Салтівському району. За даними ХОВА, відомо про двох постраждалих.

 

FPV і дистанційне мінування на Золочівщині

Російські дрони також атакували Дергачі та Золочівську громаду. У Дергачах прилетіло в будівлю, по якій уже влучали раніше – без постраждалих. FPV поцілив по мікроавтобусу на дорозі Золочів – Дергачі, повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко. Ще дві автівки протягом дня підірвалися на автодорозі Довжик – Миронівка. Через дистанційне мінування їздити нею заборонили.

 

Ворожий дрон упав у водойму під Харковом

Голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов попередив відпочивальників і рибалок – не підходити до Лозовеньківського водосховища.

 

Анджеліна Джолі відвідала Харків із сином Ноксом

Про візит голлівудської знаменитості вперше повідомили офіційно. Це зробила Федерація боксу України. Акторка побувала у боксерському клубі  та зустрілася в залі з українськими захисниками. А її син Нокс ще й провів із оборонцями спільне тренування з тайського боксу. Про поїздку Джолі в Україну наприкінці серпня – на початку вересня писали ЗМІ з різних регіонів.

МГ “Об’єктив” також повідомляла 8 вересня:

  1. Як евакуйованим отримати сертифікат «єВідновлення»? Пропозиція Синєгубова
  2. Три АЗС у Харкові атакували БпЛА росіян 8 вересня
  3. Танцювали під російську музику на тлі фото загиблих – затримали школярок
Автор: Оксана Якушко

Популярно

«Сафарі» на поїзди та численні удари по Харкову – підсумки 8 вересня
«Сафарі» на поїзди та численні удари по Харкову – підсумки 8 вересня
08.09.2026, 23:00
Як евакуйованим отримати сертифікат «єВідновлення»? Пропозиція Синєгубова
Як евакуйованим отримати сертифікат «єВідновлення»? Пропозиція Синєгубова
08.09.2026, 20:30
Вдень до +27. Прогноз погоди на 9 вересня у Харкові й області
Вдень до +27. Прогноз погоди на 9 вересня у Харкові й області
08.09.2026, 20:29
Ще одну багатоповерхівку, пошкоджену обстрілами, ремонтують у Харкові
Ще одну багатоповерхівку, пошкоджену обстрілами, ремонтують у Харкові
08.09.2026, 20:52
Сафарі на поїзди – Перцовський повідомив про загибель провідниці й поранених
Сафарі на поїзди – Перцовський повідомив про загибель провідниці й поранених
08.09.2026, 15:44
Тривога лунає декілька годин поспіль на Харківщині – сервери міст зламали
Тривога лунає декілька годин поспіль на Харківщині – сервери міст зламали
08.09.2026, 21:30

Новини за темою:

08.09.2026
Як евакуйованим отримати сертифікат «єВідновлення»? Пропозиція Синєгубова
08.09.2026
360 млн грн чекає Харківщина від держави на підземні школи та дитсадок
08.09.2026
Поради з Харкова Києву: що найважливіше при нескінченних атаках (відео)
08.09.2026
Чотири підземні дитсадки будують на Харківщині: подробиці від ХОВА
08.09.2026
Реактивний “італмас”, FPV та “молния” вдарили по Харкову – Гладких (відео)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: ««Сафарі» на поїзди та численні удари по Харкову – підсумки 8 вересня», то перегляньте більше у розділі Оригінально на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 8 Вересня 2026 в 23:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "«Об’єктив» нагадує головні новини 8 вересня.".