Вдень до +27. Прогноз погоди на 9 вересня у Харкові й області

Прогноз погоди на середу, 9 вересня, повідомив Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.

У Харківській області протягом дня прогнозують мінливу хмарність ⛅️. Доба пройде без істотних опадів.

Вітер очікують північно-західний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 7 до 12° тепла, вдень від 22 до 27°.

У Харкові день пройде без істотних опадів.

Вітер прогнозують північно-західний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі становитиме 8 – 10° тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до 23 – 25°.

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