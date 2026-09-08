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Вдень до +27. Прогноз погоди на 9 вересня у Харкові й області

Погода 20:29   08.09.2026
Оксана Якушко
Вдень до +27. Прогноз погоди на 9 вересня у Харкові й області

Прогноз погоди на середу, 9 вересня, повідомив Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.

У Харківській області протягом дня прогнозують мінливу хмарність ⛅️. Доба пройде без істотних опадів.

Вітер очікують північно-західний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 7 до 12° тепла, вдень від 22 до 27°.

 

У Харкові день пройде без істотних опадів.

Вітер прогнозують північно-західний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі становитиме 8 – 10° тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до 23 – 25°.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Вересня 2026 в 20:29;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на середу, 9 вересня, повідомив Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.".