Вдень до +27. Прогноз погоди на 9 вересня у Харкові й області
Прогноз погоди на середу, 9 вересня, повідомив Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.
У Харківській області протягом дня прогнозують мінливу хмарність ⛅️. Доба пройде без істотних опадів.
Вітер очікують північно-західний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 7 до 12° тепла, вдень від 22 до 27°.
У Харкові день пройде без істотних опадів.
Вітер прогнозують північно-західний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі становитиме 8 – 10° тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до 23 – 25°.