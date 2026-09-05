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Дощ, гроза та сильний вітер: прогноз погоди на 6 вересня

Погода 20:45   05.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Дощ, гроза та сильний вітер: прогноз погоди на 6 вересня

Дощова погода з грозою та сильним вітром очікується завтра, 6 вересня. Про це розповіли у Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей.

В області буде хмарно із проясненнями. Також очікується дощ, уночі місцями – значний. Вдень – із грозою. Температура повітря вночі 11 – 16°, вдень 19 – 24°.

У Харкові також піде дощ із грозою. Температура повітря вночі 13 – 15 °, вдень 20 – 22°.

Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, вдень пориви 15 – 20 м/с.

Нагадаємо, у Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей попередили про небезпечні метеорологічні явища, які очікуються завтра, 6 вересня. Так вранці та вдень по місту та області очікується гроза. Вдень пориви вітру сягатимуть 15 – 20 м/с. З огляду на це в регіоні оголосили І рівень небезпеки, жовтий, додали синоптики.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Вересня 2026 в 20:45;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дощова погода з грозою та сильним вітром очікується завтра, 6 вересня.".