Дощ, гроза та сильний вітер: прогноз погоди на 6 вересня

Дощова погода з грозою та сильним вітром очікується завтра, 6 вересня. Про це розповіли у Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей.

В області буде хмарно із проясненнями. Також очікується дощ, уночі місцями – значний. Вдень – із грозою. Температура повітря вночі 11 – 16°, вдень 19 – 24°.

У Харкові також піде дощ із грозою. Температура повітря вночі 13 – 15 °, вдень 20 – 22°.

Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, вдень пориви 15 – 20 м/с.

Нагадаємо, у Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей попередили про небезпечні метеорологічні явища, які очікуються завтра, 6 вересня. Так вранці та вдень по місту та області очікується гроза. Вдень пориви вітру сягатимуть 15 – 20 м/с. З огляду на це в регіоні оголосили І рівень небезпеки, жовтий, додали синоптики.