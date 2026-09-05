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На Харківщині 84-річний чоловік пішов зустрічати доньку з роботи й загубився

Події 16:12   05.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
На Харківщині 84-річний чоловік пішов зустрічати доньку з роботи й загубився

84-річний чоловік зник напередодні, 4 вересня, в Ізюмі. Близько 21:00 він пішов зустрічати свою дочку, яка поверталась із роботи.

Проте додому чоловік не повернувся. Встановити самостійно, де він, рідні не змогли – телефон був вимкнений. Тому за допомогою звернулися до правоохоронців.

Правоохоронці невідкладно розпочали пошукові заходи. Працівники сектору кримінальної поліції встановили місцезнаходження чоловіка. Як з’ясувалося, він збився з дороги та блукав вулицями міста. Поліцейські доставили його додому, де передали рідним“, – додали в ГУ Нацполіції в Харківській області.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Вересня 2026 в 16:12;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "84-річний чоловік зник напередодні, 4 вересня, в Ізюмі. Близько 21:00 він пішов зустрічати свою дочку, яка поверталась із роботи.".