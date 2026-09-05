На Харківщині 84-річний чоловік пішов зустрічати доньку з роботи й загубився

84-річний чоловік зник напередодні, 4 вересня, в Ізюмі. Близько 21:00 він пішов зустрічати свою дочку, яка поверталась із роботи.

Проте додому чоловік не повернувся. Встановити самостійно, де він, рідні не змогли – телефон був вимкнений. Тому за допомогою звернулися до правоохоронців.

“Правоохоронці невідкладно розпочали пошукові заходи. Працівники сектору кримінальної поліції встановили місцезнаходження чоловіка. Як з’ясувалося, він збився з дороги та блукав вулицями міста. Поліцейські доставили його додому, де передали рідним“, – додали в ГУ Нацполіції в Харківській області.