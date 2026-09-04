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Затримка грошей на відновлення будинків у Харкові та області: пояснення ХОВА

Економіка 18:30   04.09.2026
Олена Нагорна
Затримка грошей на відновлення будинків у Харкові та області: пояснення ХОВА

Процес виділення державних коштів на відбудову пошкоджених російськими обстрілами житлових будинків у Харкові та області у 2026 році затримався через дві основні причини — дефіцит бюджетного фінансування та бюрократичні процедури, пов’язані з реорганізацією профільного міністерства.

Про це розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов, відповідаючи на питання кореспондентки МГ “Об’єктив”. За його словами, кошти з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії у розмірі майже 700 мільйонів гривень передбачалися для регіону ще минулого року, проте отримати їх вдалося лише зараз.

«Це на добудову вже розпочатих проєктів і на нові проєкти, в тому числі. Ми з містом Харковом досить важко відстоювали ці всі проєкти в умовах двох причин. Перша — це обмежений фінансовий ресурс державний. І друге питання — це реорганізація цього міністерства, яка пройшла зараз у форматі нового Кабміну. Є певні адміністративні бюрократичні процедури, які мали пройти», — пояснив Синєгубов.

Начальник ХОВА зауважив, що зрушити процес з місця вдалося після спільного звернення обласної та міської влади під час візиту на Харківщину нового міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Миколи Калашника.

«Ми з мером підняли це питання, що це вкрай необхідні кошти для людей, перш за все, тому що це відновлення конструктивів будинків, там, де люди чекають цього. І далі вони зможуть вже користуватися своїми помешканнями, отримати компенсацію через “єВідновлення” на ремонти», — підкреслив Синєгубов..

Отримані 398,3 мільйона гривень розподілять приблизно порівну між Харковом та іншими громадами області. Водночас посадовець підтвердив, що всі виділені кошти регіон має повністю освоїти до кінця поточного року.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, субвенція дозволить профінансувати 11 проєктів відновлення. Зокрема, у Харкові кошти спрямують на завершення робіт у чотирьох багатоповерхівках на вулицях Наталії Ужвій, Свободи, Академіка Павлова та Бучми. В області відновлюватимуть об’єкти в Дергачах, Ізюмі, Балаклії та Чугуєві.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Вересня 2026 в 18:30;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Процес виділення державних коштів на відбудову пошкоджених російськими обстрілами житлових будинків у Харкові та області у 2026 році затримався через дві основні причини.".