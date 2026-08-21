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“Нуль” – Терехов про допомогу держави Харкову на відновлення у 2026 році

Політика 09:24   21.08.2026
Оксана Горун
“Нуль” – Терехов про допомогу держави Харкову на відновлення у 2026 році Скриншот/Суспільне

Мер Харкова Ігор Терехов в інтерв’ю “Суспільному” розповів, як у місті вмовляють підрядників продовжувати будівельні роботи, не отримуючи при цьому обіцяного співфінансування з держбюджету.

“Кожний “приліт” – які втрати міського бюджету? Ми власним коштом відбудовуємо, відновлюємо, але ж великі будинки, які потребують великих капіталовкладень, ми завжди співфінансували: частину – з міського бюджету, частину – з державного бюджету. Є так звані перехідні об’єкти (роботи на яких тривають не один рік і “перейшли” з бюджету минулого року в поточний — Ред.) Це житлові будинки, які зараз перебувають у стані, коли потрібно завершити – й усе, віддати людям. За цей рік – нуль. Нуль субвенції з державного бюджету – і це прифронтовому місту Харкову. Як це можливо? Я буду порушувати це питання перед новим Урядом. Я не можу зрозуміти, як таке може бути”, – підкреслив Терехов.

Міський голова Харкова зазначив, що вже обговорив проблему з новим міністром з відновлення, інфраструктури та транспорту України Миколою Калашником.

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“Він зараз обіцяє. Я довіряю цьому міністру дуже, я впевнений, що він виконає – 212 мільйонів вони субвенції дадуть, щоб ми зробили якийсь обсяг робіт. Але ж ми не можемо зупинятися. Ви ж розумієте: люди бачать, що почали будівництво, вони раді, у них хороші емоції, вони вже планують: “А коли ж ви будете здавати?” – “Ми будемо здавати по плану тоді-то” – “Ми будемо заселятися, зробімо благоустрій разом”. Тут раз – і все зупинилося. Як ти людині скажеш? “Я вас прошу, підрядники, будь ласочка, давайте виконувати” – “Так у нас коштів же ж немає” – “Ну, давайте ми вам із міського бюджету трошки коштів дамо, тільки не зупиняйтеся”. Отак трошки-трошки. Але ж це не те. Потрібен баланс бюджету. Це ж неможливо“, – емоційно описав те, що відбувається з відновленням у Харкові, Терехов.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Серпня 2026 в 09:24;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в інтерв’ю “Суспільному” розповів, як у місті вмовляють підрядників продовжувати будівельні роботи, не отримуючи при цьому обіцяного з держбюджету".