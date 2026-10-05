Фіктивна автошкола та «зв’язки» у ТСЦ: двох чоловіків підозрюють у Харкові

Правоохоронці вважають, що двоє харків’ян крім основного бізнесу вирішили «підзаробити» на незаконному оформленні посвідчення водія. Справу вже передали до суду.

За даними Харківської обласної прокуратури, у червні до одного з них звернувся чоловік за порадою щодо порядку отримання водійського посвідчення категорії «С1». Фігурант вирішив скористатися його зацікавленістю.

«Він запевняв чоловіка, що має зв’язки серед співробітників територіального сервісного центру МВС, та за 30 000 гривень може «вирішити питання». До реалізації схеми ділок вирішив залучити свого знайомого. Ролі між учасниками були розподілені заздалегідь. Один із них займався фінансовими питаннями та оформленням фіктивного навчання. Інший забезпечував технічний супровід: збирав необхідні документи, організував пробний заїзд за маршрутом майбутнього іспиту та визначав дату його складання», – розповіли правоохоронці.

У липні фігуранти одержали першу частину коштів у розмірі 10 тис. грн за організацію навчання без фактичного відвідування занять, зазначили в прокуратурі. Решту — ще 20 тис. грн — замовник перерахував на банківський рахунок одного з них наприкінці серпня.

Надалі «клієнт» успішно склав іспит та отримав посвідчення водія категорії «С1», встановило слідство.

Фігурантів викрили. Їм інкримінують одержання неправомірної вигоди. Максимальне покарання за цієї статтею – 5 років тюрми.