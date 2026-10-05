Удар по Грозі: розслідування тривало близько трьох років, справа – у суді

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що передали до суду справу сімох причетних до удару по селу Гроза на Харківщині.

Правоохоронці нагадують: 5 жовтня 2023 року російська балістична ракета «Іскандер-М» влучила у кафе «Супутник». Місцеві жителі зібралися там на поминальний обід після перепоховання українського військового. 59 людей загинуло, серед яких — 8-річна дитина.

«Майже шоста частина населення села Гроза на Куп’янщині була вбита. Ще п’ятеро людей були поранені. Удар по Грозі — це найбільш масова загибель цивільних на Харківщині від початку повномасштабного вторгнення рф внаслідок однієї атаки», – зазначили у прокуратурі.

Розслідування тривало близько трьох років. Огляд місця трагедії, 3D-сканування, аналіз уламків ракети, встановлення траєкторії її польоту, визначення місця запуску, проведення понад 270 судових експертиз та інші слідчі дії дали можливість встановити особи причетних до цього удару, кажуть правоохоронці.

За даними слідства, координати цивільного об’єкта та точний час проведення поминального обіду ворогу передали двоє братів, які раніше мешкали у Грозі. Вони добровільно співпрацювали з окупантами під час захоплення селища Шевченкове, а згодом втекли до РФ.

У липні цьогоріч прокурори заочно повідомили про підозру п’ятьом російським високопосадовцям — від тих, хто передав координати, до тих, хто визначив ціль, ухвалив рішення про удар, віддав наказ і забезпечив запуск ракети.

В прокуратурі встановили:

Начальник Центру управління розвідкою вогневого ураження противника Центру об’єднаного планування і координації вогневого ураження штабу об’єднаного угруповування військ ЗС РФ здійснив вивчення, перевірку та оцінку отриманої від братів-навідників інформації про місце перебування цивільних.

Після його доповіді начальник Центру об’єднаного планування і координації вогневого ураження — заступник командувача з вогневого ураження ОУВ узагальнив та подав на затвердження пропозицію щодо завдання ракетного удару.

Остаточне рішення ухвалив начальник штабу — перший заступник командувача ОУВ, який віддав наказ атакувати село.

Начальник ракетних військ і артилерії ОУВ організував підготовку та розстановку ракетних бригад і здійснив вибір засобу ураження. Крім того, він видав розпорядження про атаку безпосереднім виконавцям.

Командир 119 ракетної бригади 41 загальновійськової армії Центрального військового округу ЗС РФ (в/ч 49547) забезпечив виконання цього наказу та передав його своїм підлеглим — саме вони здійснили пуск балістичної ракети по кафе.

Окупантам інкримінують порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством. Двох братів судитимуть за пособництво та держзраду.