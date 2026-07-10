Смертельний удар по селу Гроза: хто готував атаку та звідки запустили ракету

Правоохоронці ідентифікували окупантів, які командували ударом «Іскандера» по селу Гроза на Харківщині у 2023 році.

Як повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, рішення здійснити ракетний удар ухвалив начальник штабу – перший заступник командувача об’єднаного угруповання військ (сил) в Україні ЗС РФ генерал-полковник Олексій Кім.

Правоохоронці встановили, що за наказом Кіма підготовкою ракетної атаки займалися:

віцеадмірал Сергій Пінчук – заступник командувача об’єднаного угруповання військ (сил) ЗС РФ;

контрадмірал Олексій Петрушин – начальник центру управління розвідкою штабу об’єднаного угруповання військ (сил) ЗС РФ;

полковник Дмитро Козловський – начальник штабу – перший заступник начальника ракетних військ та артилерії ЗС РФ.

Безпосередньо наказ на здійснення пуску балістичної ракети віддав полковник Іван Петров – командир 119-ї ракетної бригади ЗС РФ, додали силовики.

Всім п’ятьом фігурантам заочно повідомили про підозру за ч. 2 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

В Офісі генпрокурора України зазначили, що вдалося повністю відтворити механізм цього воєнного злочину. Для цього провели огляд місця трагедії, 3D-сканування, проаналізували уламки ракети, встановили траєкторію її польоту, визначили місце запуску та провели понад 180 судових експертиз.

Відео: Офіс генпрокурора України

В СБУ додають: запуск ракети “Іскандер-М”, оснащеної осколково-фугасною бойовою частиною масою 480 кг, здійснили військовослужбовці 119-ї ракетної бригади РФ з території Воронезької області.

Нагадаємо, вдень 5 жовтня військові РФ обстріляли кафе-магазин у селі Гроза Куп’янського району. У приміщенні, за даними облпрокуратури, цивільні — переважно жінки та люди похилого віку — збиралися на поминки перепохованого в населеному пункті військового — місцевого жителя Андрія Козира. З 64 цивільних 59 загинули, ще п’ятеро отримали поранення. Міністр МВС Ігор Клименко повідомив, що удару завдали ракетою «Іскандер», і він був максимально точним. Начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов назвав імена 53 загиблих.

11 жовтня в СБУ заявили, що визначили навідників удару по Грозі. Підозрюють двох місцевих жителів, які співпрацювали з окупантами та після звільнення тих, хто виїхав до РФ, — колишнього поліцейського Володимира Мамона та його молодшого брата Дмитра. Силовики опублікували листування Мамонів. Братам заочно повідомили про підозру.