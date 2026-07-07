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Росіяни загубили найманців з Бангладешу у хащах Харківщини – перехоплення ГУР

Фронт 14:53   07.07.2026
Вікторія Яковенко
Росіяни загубили найманців з Бангладешу у хащах Харківщини – перехоплення ГУР Скриншот

Головне управління розвідки Міноборони України перехопило розмову окупантів про іноземних найманців на Харківщині.

«Черговий доказ залучення росією іноземних найманців до ведення злочинної війни проти України ― воєнні розвідники перехопили розмову окупанта на Харківщині, який виявив у хащах посадки двох переляканих бангладешців», – розповіли у ГУР.

«Ром, они не знают ничего. Позывных, позывных не знают. С Бангладеша, с Бангладеша, двое. Руби какой-то и Мойсель, они мне шеврон показывают, шеврон с тигром, «шестая штурмовая» написано», – описав один із окупантів.

Командири РФ продовжують відправляти на смерть іноземних найманців так само цинічно, як і власних солдатів, зазначили у ГУР.

Відео: ГУР МО

Нагадаємо, раніше ГУР МО перехопило розмову російських командирів зі складу 26-го танкового полку 47-ї танкової дивізії ЗС РФ, що діє на Куп’янському напрямку. Вони погрожували стратою своїм підлеглим за відмову воювати.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Липня 2026 в 14:53;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Головне управління розвідки Міноборони України перехопило розмову окупантів про іноземних найманців на Харківщині.".