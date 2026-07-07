Літній харків’янин йшов з гранатою: його зупинила поліція (фото)

У Харкові під час перевірки документів 71-річний чоловік повідомив правоохоронцям, що має при собі ручну гранату Ф-1 з підривачем. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

“Під час огляду місця події правоохоронці вилучили корпус ручної осколкової гранати. Відповідно до висновку експерта, вилучені предмети містять заряд вибухової речовини та є вибуховим пристроєм”, – розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Правоохоронці з’ясували, що чоловік знайшов гранату, потім незаконно зберігав її вдома та періодично носив із собою, не маючи передбаченого законом дозволу.

Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ. Санкція статті передбачає до семи років тюрми.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, 5 липня 20-річний харків’янин знайшов невідомий предмет у полі на території Малоданилівської громади. Він привіз знахідку додому та спробував її розібрати, внаслідок чого стався вибух. Хлопець зазнав численних поранень.