Live

Літній харків’янин йшов з гранатою: його зупинила поліція (фото)

Суспільство 13:46   07.07.2026
Вікторія Яковенко
Літній харків’янин йшов з гранатою: його зупинила поліція (фото) Фото: ГУНП в Харківській області

У Харкові під час перевірки документів 71-річний чоловік повідомив правоохоронцям, що має при собі ручну гранату Ф-1 з підривачем. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

“Під час огляду місця події правоохоронці вилучили корпус ручної осколкової гранати. Відповідно до висновку експерта, вилучені предмети містять заряд вибухової речовини та є вибуховим пристроєм”, – розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Правоохоронці з’ясували, що чоловік знайшов гранату, потім незаконно зберігав її вдома та періодично носив із собою, не маючи передбаченого законом дозволу.

Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ. Санкція статті передбачає до семи років тюрми.

мужчина в Харькове шел с гранатой
Фото: ГУНП в Харківській області

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, 5 липня 20-річний харків’янин знайшов невідомий предмет у полі на території Малоданилівської громади. Він привіз знахідку додому та спробував її розібрати, внаслідок чого стався вибух. Хлопець зазнав численних поранень.

Читайте також: У квартирі в Харкові пролунав вибух — поліція рятувала 18-річну дівчину

Автор: Вікторія Яковенко

Популярно

Літній харків’янин йшов з гранатою: його зупинила поліція (фото)
Літній харків’янин йшов з гранатою: його зупинила поліція (фото)
07.07.2026, 13:46
Розмінування на Харківщині: де сьогодні буде гучно
Розмінування на Харківщині: де сьогодні буде гучно
07.07.2026, 10:15
БпЛА впав поблизу АЗС у Харкові: постраждала 20-річна (доповнено)
БпЛА впав поблизу АЗС у Харкові: постраждала 20-річна (доповнено)
07.07.2026, 13:29
Нову техніку отримали рятувальники на Харківщині: чим вона допоможе
Нову техніку отримали рятувальники на Харківщині: чим вона допоможе
07.07.2026, 11:40
Перші фото з місця удару FPV-дрона по Харкову показала ДСНС
Перші фото з місця удару FPV-дрона по Харкову показала ДСНС
07.07.2026, 09:07
Горить колонка: сьогодні вранці росіяни знову вдарили по АЗС (доповнено)
Горить колонка: сьогодні вранці росіяни знову вдарили по АЗС (доповнено)
07.07.2026, 07:56

Новини за темою:

07.07.2026
Жінку на Харківщині підозрюють у вбивстві чоловіка: чому схопила ніж – НПУ
07.07.2026
БпЛА впав поблизу АЗС у Харкові: постраждала 20-річна (доповнено)
07.07.2026
Завдав дружині смертельних ударів: у вбивстві підозрюють літнього чоловіка
06.07.2026
Військові РФ масовано атакують по АЗС у Харкові та області — підсумки 6 липня
06.07.2026
Тролейбуси ходитимуть рідше: на проспекті Героїв Харкова обмежать рух


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Літній харків’янин йшов з гранатою: його зупинила поліція (фото)», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 7 Липня 2026 в 13:46;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові під час перевірки документів 71-річний чоловік повідомив правоохоронцям, що має при собі ручну гранату Ф-1 з підривачем. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.".