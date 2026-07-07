Жертв масованого обстрілу побільшало: у Києві знайшли тіла хлопчика та мами

Вранці 7 липня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що кількість жертв внаслідок масованого обстрілу столиці зросла.

За його інформацією, вночі рятувальники знайшли під завалами будинку у Дарницькому районі тіло 12-річного хлопчика та його мами.

“Постраждали в столиці 76 людей. 24 із них перебувають сьогодні в стаціонарах лікарень. У тому числі — двоє дітей”, – додав Кличко.

Він також нагадав, що сьогодні у столиці оголосили жалобу за загиблими.

Нагадаємо, вночі 6 липня Київ пережив масований обстріл. Ворог випускав на столицю балістичні ракети та БпЛА. Перші «прильоти» зафіксували у Голосіївському та Подільському районах. Там спалахнули склади, «прилетіло» по житловому будинку, а також гаражному кооперативу. Один із найбільш постраждалих районів – Подільський. Там ворог атакував дев’ятиповерхівку. Руйнування зафіксували з 9 по 5 поверх. 17 людей вивели на свіже повітря, 28 – врятували з верхніх поверхів за допомогою автодрабини.