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Мешканка передмістя Харкова заявила, що сусіди жорстоко стратили її собаку

Події 21:11   06.07.2026
Олена Нагорна
Мешканка передмістя Харкова заявила, що сусіди жорстоко стратили її собаку

Мешканка села Мала Рогань звинуватила у загибелі улюблениці Лялі своїх сусідів. Вона заявила, що вони умисно нацькували на її собаку своїх алабая та стаффордширських тер’єрів. Правоохоронці перевіряють цю інформацію.

«Умисне вбивство тварини, вчинене з особливою жорстокістю. Це не був нещасний випадок чи просто бійка тварин, – стверджує власниця. — Це була спланована, холоднокровна й болісна страта, яку влаштувала група з трьох осіб. Після того як вони забрали її життя, у них вистачило жорстокості й нахабного цинізму, щоб зателефонувати й спокійно сказати: «Заберіть тіло своєї дворняги, ми її вбили»».

З посиланням на свідка жінка розповіла, що Лялю нібито умисно закрили у вольєрі, щоб позбавити шансу втекти, після чого в пастку запустили трьох бійцівських собак — алабая та стаффордширських тер’єрів — і нацькували їх командами «души» та «кусай».

“Троє дорослих людей просто стояли й холоднокровно дивилися, як розривають маленьку, безпорадну живу істоту. Я хочу, щоб винні відповіли згідно із законом за умисне вбивство тварини, скоєне з особливою жорстокістю групою осіб. Будь ласка, допоможіть поширити цю правду!” – написала власниця.

У ГУ Нацполіції в Харківській області прокоментували, що перевіряють повідомлення від мешканки Малої Рогані від 3 липня. За словами заявниці, сусіди завдали тілесних ушкоджень її домашній тварині, внаслідок чого вона загинула.

“На місце події виїжджав екіпаж поліції. Повідомлення зареєстроване у встановленому порядку. Наразі працівники поліції проводять першочергові слідчі дії для встановлення обставин події, опитуються учасники та можливі свідки події, встановлюються всі фактичні обставини. Ситуація перебуває під контролем, про встановлені обставини буде повідомлено додатково”, – йдеться в публікації.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, у мешканки будинку № 57 на Григорівському шосе у Харкові, на яку до поліції поскаржилися сусіди, співробітники КП «Центр поводження з тваринами» та правоохоронці вилучили собак. Жінка роками тримала чотирилапих у заваленому сміттям помешканні, морила їх голодом та використовувала для жебракування біля станції метро «Холодна гора». У ході перевірки у квартирі виявили трупи загиблих тварин. Усі вилучені собаки – у жахливому стані.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Липня 2026 в 21:11;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мешканка села Мала Рогань звинуватила у загибелі улюблениці Лялі своїх сусідів. Вона заявила, що вони умисно нацькували на її собаку своїх алабая та стаффордширських тер’єрів.".