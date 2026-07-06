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У Харкові підірвався хлопець, троє загиблих – Синєгубов про добу в регіоні

Події 08:55   06.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
У Харкові підірвався хлопець, троє загиблих – Синєгубов про добу в регіоні Фото: Олег Синєгубов

Внаслідок обстрілів Харкова, а також восьми населених пунктів області троє людей загинули, ще 16 – постраждали, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

У м. Харків постраждали жінки 73, 75, 18 і 40 років та чоловіки 74, 59 і 58 років; у м. Богодухів загинули чоловіки 35 і 42 років, постраждали жінки 26, 40 років і 54-річний чоловік; у м. Ізюм загинув 19-річний чоловік, постраждали жінки 48, 42, 39, 61 років; у с. Вільхуватка зазнали поранень 68-річна жінка і 90-річний чоловік. Внаслідок вибуху невідомого пристрою в м. Харків постраждав 20-річний чоловік”, – передає Синєгубов.

За добу по регіону вдарило таке озброєння:

  • РСЗВ;
  • чотири КАБи;
  • БпЛА типу “Герань-2”;
  • п’ять БпЛА типу «Молния»;
  • два fpv-дрони;
  • 43 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському та Ізюмському районах області.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Липня 2026 в 08:55;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок обстрілів Харкова, а також восьми населених пунктів області троє людей загинули, ще 16 – постраждали, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.".