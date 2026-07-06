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Де вирували пожежі на Харківщині, розповіли у ДСНС

Події 09:33   06.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Де вирували пожежі на Харківщині, розповіли у ДСНС

Протягом минулої доби в рятувальників було 42 оперативних виїздів, пишуть у ГУ ДСНС України в Харківській області. З них 17 – на ліквідацію пожеж, чотири – почалися через обстріли ворога.

Загоряння після обстрілів розпочалися у Чугуївському, Богодухівському та Ізюмському районах Харківщини.

Вдень внаслідок удару безпілотника по Київському району Харкова постраждали п’ятеро людей. “Прилетіло” по дорожньому покриттю біля станції метро.

“Також ворог завдав ракетного удару по місту Ізюм. Внаслідок удару зруйновано будівлю АЗС, виникла пожежа. Горіли операторська, газозаправна станція та автомобілі. Загинув чоловік, постраждали чотири жінки”, – додали у ДСНС.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Липня 2026 в 09:33;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом минулої доби в рятувальників було 42 оперативних виїздів, пишуть у ГУ ДСНС України в Харківській області.".