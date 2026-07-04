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Удар по підприємству в Харкові: наслідки, у жінки й дитини – стрес (відео)

Події 14:50   04.07.2026
Вікторія Яковенко
Удар по підприємству в Харкові: наслідки, у жінки й дитини – стрес (відео) Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Опубліковані наслідки ворожої атаки по території цивільного підприємства в Харкові сьогодні, 4 липня.

У ГУ ДСНС в Харківській області повідомили, що внаслідок влучання ударного безпілотника загорілися шість вантажних автомобілів і чотири причепи. Площа пожежі склала 200 кв. м.

Відео: ГУ ДСНС в Харківській області

“10 одиниць техніки та сім напівпричепів врятовано. За попередніми даними, постраждали жінка та дитина, які отримали гостру реакцію на стрес. Пожежу ліквідовано”, – зазначили рятувальники.

удар по предприятию в Харькове
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
удар по предприятию в Харькове
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
удар по предприятию в Харькове
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
удар по предприятию в Харькове
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Нагадаємо, вибух чули в Харкові близько 12:30. Ворог вдарив реактивних “шахедом” по Слобідському району, повідомляв мер Ігор Терехов. Удар прийшовся по території цивільного підприємства.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2026 в 14:50;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Опубліковані наслідки ворожої атаки по території цивільного підприємства в Харкові сьогодні, 4 липня.".