Удар по підприємству в Харкові: наслідки, у жінки й дитини – стрес (відео)

Опубліковані наслідки ворожої атаки по території цивільного підприємства в Харкові сьогодні, 4 липня.

У ГУ ДСНС в Харківській області повідомили, що внаслідок влучання ударного безпілотника загорілися шість вантажних автомобілів і чотири причепи. Площа пожежі склала 200 кв. м.

Відео: ГУ ДСНС в Харківській області

“10 одиниць техніки та сім напівпричепів врятовано. За попередніми даними, постраждали жінка та дитина, які отримали гостру реакцію на стрес. Пожежу ліквідовано”, – зазначили рятувальники.

Нагадаємо, вибух чули в Харкові близько 12:30. Ворог вдарив реактивних “шахедом” по Слобідському району, повідомляв мер Ігор Терехов. Удар прийшовся по території цивільного підприємства.