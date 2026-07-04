Удар по предприятию в Харькове: последствия, у женщины и ребенка – стресс 📹

Опубликованы последствия вражеской атаки по территории гражданского предприятия в Харькове сегодня, 4 июля.

В ГУ ГСЧС в Харьковской области сообщили, что в результате попадания ударного беспилотника загорелись шесть грузовых автомобилей и четыре прицепа. Площадь пожара составила 200 кв. м.

Видео: ГУ ГСЧС в Харьковской области

«10 единиц техники и семь полуприцепов спасено. По предварительным данным, пострадали женщина и ребенок, получившие острую реакцию на стресс. Пожар ликвидирован», — отметили спасатели.

Напомним, взрыв слышали в Харькове около 12:30. Враг ударил реактивным «Шахедом» по Слободскому району, сообщал мэр Игорь Терехов. Удар пришелся по территории гражданского предприятия.