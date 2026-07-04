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Удар по предприятию в Харькове: последствия, у женщины и ребенка – стресс 📹

Происшествия 14:50   04.07.2026
Виктория Яковенко
Удар по предприятию в Харькове: последствия, у женщины и ребенка – стресс 📹 Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Опубликованы последствия вражеской атаки по территории гражданского предприятия в Харькове сегодня, 4 июля.

В ГУ ГСЧС в Харьковской области сообщили, что в результате попадания ударного беспилотника загорелись шесть грузовых автомобилей и четыре прицепа. Площадь пожара составила 200 кв. м.

Видео: ГУ ГСЧС в Харьковской области

«10 единиц техники и семь полуприцепов спасено. По предварительным данным, пострадали женщина и ребенок, получившие острую реакцию на стресс. Пожар ликвидирован», — отметили спасатели.

удар по предприятию в Харькове
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
удар по предприятию в Харькове
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
удар по предприятию в Харькове
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
удар по предприятию в Харькове
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Напомним, взрыв слышали в Харькове около 12:30. Враг ударил реактивным «Шахедом» по Слободскому району, сообщал мэр Игорь Терехов. Удар пришелся по территории гражданского предприятия.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 4 июля 2026 в 14:50;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Опубликованы последствия вражеской атаки по территории гражданского предприятия в Харькове сегодня, 4 июля.".