Реактивный «Шахед» ударил по предприятию в Харькове (дополняется)
Взрыв произошел в Харькове около 12:30.
Дополнено в 13:01. Удар пришелся по территории гражданского предприятия, уточнил мэр Харькова Игорь Терехов.
«Уничтожено не менее 13 грузовиков. О пострадавших на данный момент информация отсутствует», — пишет городской голова.
Дополнено 12:46. В результате удара БпЛА по Слободскому району вспыхнули автомобили. Информация о пострадавших уточняется, информирует начальник ХОВА Олег Синегубов.
12:36. О попадании реактивного «Шахеда» возле торгового центра в Слободском районе сообщил мэр Игорь Терехов.
На месте «прилета» произошел пожар.
Новость будет дополняться.
Напомним, 4 июля враг снова атаковал Харьков БпЛА. Сначала попадание зафиксировали возле заправки в Салтовском районе. Обошлось без пострадавших и пожара, сообщал мэр Игорь Терехов. Также враг ударил дроном по Киевскому району. Предварительно, пострадала 45-летняя женщина, информировал начальник ХОВА Олег Синегубов.