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Реактивный «Шахед» ударил по предприятию в Харькове (дополняется)

Происшествия 13:01   04.07.2026
Виктория Яковенко
Реактивный «Шахед» ударил по предприятию в Харькове (дополняется)

Взрыв произошел в Харькове около 12:30.

Дополнено в 13:01. Удар пришелся по территории гражданского предприятия, уточнил мэр Харькова Игорь Терехов.

«Уничтожено не менее 13 грузовиков. О пострадавших на данный момент информация отсутствует», — пишет городской голова.

Дополнено 12:46. В результате удара БпЛА по Слободскому району вспыхнули автомобили. Информация о пострадавших уточняется, информирует начальник ХОВА Олег Синегубов.

12:36. О попадании реактивного «Шахеда» возле торгового центра в Слободском районе сообщил мэр Игорь Терехов.

На месте «прилета» произошел пожар.

Новость будет дополняться.

Напомним, 4 июля враг снова атаковал Харьков БпЛА. Сначала попадание зафиксировали возле заправки в Салтовском районе. Обошлось без пострадавших и пожара, сообщал мэр Игорь Терехов. Также враг ударил дроном по Киевскому району. Предварительно, пострадала 45-летняя женщина, информировал начальник ХОВА Олег Синегубов.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 4 июля 2026 в 13:01;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Взрыв произошел в Харькове около 12:30.".