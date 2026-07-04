БпЛА 4 июля атакуют Харьков: удар возле заправки, пострадавшая (дополняется)

4 июля враг снова атаковал Харьков БпЛА.

Дополнено в 11:35. В результате удара вражеского дрона в Киевском районе Харькова пострадала 45-летняя женщина. Медики оказывают всю необходимую помощь, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Дополнено в 11:26. Также враг ударил дроном по Киевскому району. Предварительно пострадала женщина, информирует мэр Харькова Игорь Терехов.

10:03. Попадание зафиксировали возле заправки в Салтовском районе. Без пострадавших и пожара, сообщил мэр Игорь Терехов.

Напомним, 3 июля армия РФ атаковала Харьков беспилотниками. Сначала около 12:00 вражеский FPV-дрон на оптоволокне (23-дюймовый) попал в многоэтажный жилой дом в Салтовском районе. Пострадавших в результате удара не было. Затем оккупанты дважды атаковали Киевский район FPV-дронами. В результате первого попадания в дорожное покрытие пострадали три человека. Под удар попал автомобиль коммунальщиков, информировал мэр Игорь Терехов. Потом оккупанты повторно атаковали беспилотником территорию АЗС. В результате попадания загорелись легковой автомобиль и топливораздаточная колонка. В этот раз обошлось без пострадавших, сообщали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.