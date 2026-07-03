FPV-дрон на оптоволокне ударил по многоэтажке в Харькове (фото)

Последствия вражеского удара БпЛА по Салтовскому району показали правоохранители.

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что 3 июля около 12:00 вражеский FPV-дрон на оптоволокне (23-дюймовый) попал в многоэтажный жилой дом.

Пострадавших в результате удара нет.

Следователи начали досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УКУ).

Напомним, о попадании вражеского дрона по Салтовскому району сообщал мэр Харькова Игорь Терехов около 12:10. Кроме этого, враг атаковал БпЛА Киевский район. По данным мэра Игоря Терехова, пострадали три человека. Под удар, в частности, попал автомобиль КП.