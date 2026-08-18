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Как и прогнозировали: экс-мэр Купянска Беседин стал замом Синегубова

Политика 17:27   18.08.2026
Елена Нагорная
Как и прогнозировали: экс-мэр Купянска Беседин стал замом Синегубова Фото: ХОВА

Бывший руководитель Купянской городской военной администрации Андрей Беседин занял должность заместителя главы Харьковской ХОВА.

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что представил своего нового заместителя во время заседания Совета обороны области.

Фото: ХОВА

Напомним, об увольнении Андрея Беседина с должности руководителя Купянской ГВА стало известно 4 июля, когда соответствующее распоряжение обнародовали на сайте президента Украины. Тогда собственные источники МГ «Объектив» сообщали, что экс-глава городской администрации может перейти на работу в ХОВА и занять должность заместителя начальника областной военной администрации. 7 августа его кандидатуру согласовал Кабмин.

Также напомним, 31 июля президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника Богодуховской районной государственной администрации Анатолия Рысцова. А 3 июля Александр Тертышный покинул пост начальника Боровской поселковой военной администрации — такое распоряжение также подписал Зеленский.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 18 августа 2026 в 17:27;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бывший руководитель Купянской городской военной администрации Андрей Беседин занял должность заместителя главы Харьковской ХОВА.".