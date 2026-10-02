Первые заморозки: прогноз погоды в Харькове и области на 3 октября

Гидрометцентр Харьковской и Луганской областей опубликовал прогноз на первую субботу октября. В ночь на 3 октября лето окончательно попрощается с харьковчанами.

Метеорологи не прогнозируют дождей, но будет ветрено, до 12 м/с. Ночью температура воздуха в некоторых районах области упадет до 0°.

В Харькове и области в этот день будет без осадков. Температура воздуха в городе будет: ночью 3 – 5° тепла, днем ​​13 – 15°. В области ночью 2 – 7° тепла, на поверхности грунта местами заморозки 0 – 3°; днем 12 – 17°.

Напомним, лето в Харькове задержалось на 12 дней. В сентябре на территории Харьковской области преобладала теплая погода с достаточным количеством осадков на большей части области. Переход к осеннему температурному режиму произошел в период 22-24 числа.