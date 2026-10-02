Live
  • Пт 02.10.2026
  • Харьков  +8°С
  • USD 44.83
  • EUR 50.7

Первые заморозки: прогноз погоды в Харькове и области на 3 октября

Погода 20:41   02.10.2026
Татьяна Литвина
Первые заморозки: прогноз погоды в Харькове и области на 3 октября Иллюстративное фото: Pixabay

Гидрометцентр Харьковской и Луганской областей опубликовал прогноз на первую субботу октября. В ночь на 3 октября лето окончательно попрощается с харьковчанами.

Метеорологи не прогнозируют дождей, но будет ветрено, до 12 м/с. Ночью температура воздуха в некоторых районах области упадет до 0°.

В Харькове и области в этот день будет без осадков. Температура воздуха в городе будет: ночью 3 – 5° тепла, днем ​​13 – 15°. В области ночью 2 – 7° тепла, на поверхности грунта местами заморозки 0 – 3°; днем 12 – 17°.

Читайте также: Каким будет октябрь в Харькове и области – прогноз синоптиков

Напомним, лето в Харькове задержалось на 12 дней. В сентябре на территории Харьковской области преобладала теплая погода с достаточным количеством осадков на большей части области. Переход к осеннему температурному режиму произошел в период 22-24 числа.

Автор: Татьяна Литвина

Популярно

Взрывы в Харькове: ударили КАБы, погибшие и пострадавшие (дополняется)
Взрывы в Харькове: ударили КАБы, погибшие и пострадавшие (дополняется)
02.10.2026, 19:33
Выезжают ли люди из Харькова и паникуют ли горожане — Терехов
Выезжают ли люди из Харькова и паникуют ли горожане — Терехов
02.10.2026, 12:18
Новости Харькова — главное 2 октября: идут заморозки, ударили КАБы
Новости Харькова — главное 2 октября: идут заморозки, ударили КАБы
02.10.2026, 21:34
Удары КАБами по Харькову: появились первые кадры разрушений
Удары КАБами по Харькову: появились первые кадры разрушений
02.10.2026, 18:05
С 1 октября в Харькове действуют новые тарифы на воду
С 1 октября в Харькове действуют новые тарифы на воду
01.10.2026, 20:53
FPV дрон прицельно атаковал автомобиль газовщиков на Харьковщине
FPV дрон прицельно атаковал автомобиль газовщиков на Харьковщине
02.10.2026, 17:55

Новости по теме:

01.10.2026
Пока без заморозков: прогноз погоды в Харькове и области на 2 октября
01.10.2026
Лето задержалось на 12 дней: какой была погода в сентябре на Харьковщине
30.09.2026
Порывы ветра до 20 м/с и до +19: погода в Харькове и области на 1 октября
30.09.2026
Заморозки идут на Харьковщину – какими будут первые дни октября
29.09.2026
Порывы ветра и до +20: какой будет погода в Харькове и области 30 сентября


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Первые заморозки: прогноз погоды в Харькове и области на 3 октября», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 2 октября 2026 в 20:41;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Гидрометцентр Харьковской и Луганской областей опубликовал прогноз на первую субботу октября. В ночь на 3 октября лето окончательно попрощается с харьковчанами.".