Перші заморозки: прогноз погоди у Харкові та області на 3 жовтня

Гідрометцентр Харківської та Луганської областей опублікував прогноз на першу суботу жовтня. У ніч на 3 жовтня літо остаточно попрощається із харків’янами.

Метеорологи не прогнозують дощів, але буде вітряно, до 12 м/с. Вночі температура повітря у деяких районах області впаде до 0°.

У Харкові та області у цей день буде без опадів. Температура повітря у місті буде: вночі 3 – 5° тепла, вдень 13 – 15°. В області вночі 2 – 7 ° тепла, на поверхні ґрунту місцями заморозки 0 – 3 °; вдень 12 – 17 °.

Нагадаємо, літо у Харкові затрималося на 12 днів. У вересні на території Харківської області переважала тепла погода із достатньою кількістю опадів на більшій частині області. Перехід до осіннього температурного режиму відбувся у період 22-24 числа.