Live
  • Пт 02.10.2026
  • Харків  +8°С
  • USD 44.83
  • EUR 50.7

Перші заморозки: прогноз погоди у Харкові та області на 3 жовтня

Погода 20:41   02.10.2026
Тетяна Литвіна
Перші заморозки: прогноз погоди у Харкові та області на 3 жовтня Ілюстративне фото: Pixabay

Гідрометцентр Харківської та Луганської областей опублікував прогноз на першу суботу жовтня. У ніч на 3 жовтня літо остаточно попрощається із харків’янами.

Метеорологи не прогнозують дощів, але буде вітряно, до 12 м/с. Вночі температура повітря у деяких районах області впаде до 0°.

У Харкові та області у цей день буде без опадів. Температура повітря у місті буде: вночі 3 – 5° тепла, вдень 13 – 15°. В області вночі 2 – 7 ° тепла, на поверхні ґрунту місцями заморозки 0 – 3 °; вдень 12 – 17 °.

Читайте також: Яким буде жовтень у Харкові та області – прогноз синоптиків

Нагадаємо, літо у Харкові затрималося на 12 днів. У вересні на території Харківської області переважала тепла погода із достатньою кількістю опадів на більшій частині області. Перехід до осіннього температурного режиму відбувся у період 22-24 числа.

Автор: Тетяна Литвіна

Популярно

Новини Харкова — головне 2 жовтня: йдуть заморозки, вдарили КАБи
Новини Харкова — головне 2 жовтня: йдуть заморозки, вдарили КАБи
02.10.2026, 21:34
Чи виїжджають люди з Харкова та чи панікують містяни – Терехов
Чи виїжджають люди з Харкова та чи панікують містяни – Терехов
02.10.2026, 12:18
Засновника мережі “Клас” Лобановського поховали на Алеї почесних громадян
Засновника мережі “Клас” Лобановського поховали на Алеї почесних громадян
02.10.2026, 20:09
Вибухи у Харкові: вдарили КАБи, загиблі та постраждалі (доповнюється)
Вибухи у Харкові: вдарили КАБи, загиблі та постраждалі (доповнюється)
02.10.2026, 19:33
П’ятихатки, Саржин Яр: де з’являться нові модульні укриття в Харкові
П’ятихатки, Саржин Яр: де з’являться нові модульні укриття в Харкові
02.10.2026, 19:20
Перші заморозки: прогноз погоди у Харкові та області на 3 жовтня
Перші заморозки: прогноз погоди у Харкові та області на 3 жовтня
02.10.2026, 20:41

Новини за темою:

01.10.2026
Поки що без заморозків: прогноз погоди в Харкові та області на 2 жовтня
01.10.2026
Літо затрималось на 12 днів: якою була погода у вересні на Харківщині
30.09.2026
Пориви вітру до 20 м/с та до +19: погода в Харкові та області на 1 жовтня
30.09.2026
Заморозки йдуть на Харківщину – якими будуть перші дні жовтня
29.09.2026
Пориви вітру та до +20: якою буде погода в Харкові та області 30 вересня


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Перші заморозки: прогноз погоди у Харкові та області на 3 жовтня», то перегляньте більше у розділі Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 2 Жовтня 2026 в 20:41;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Гідрометцентр Харківської та Луганської областей опублікував прогноз на першу суботу жовтня. У ніч на 3 жовтня літо остаточно попрощається із харків’янами.".