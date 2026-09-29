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Пориви вітру та до +20: якою буде погода в Харкові та області 30 вересня

Погода 20:20   29.09.2026
Олена Нагорна
Пориви вітру та до +20: якою буде погода в Харкові та області 30 вересня

У середу, 30 вересня, на Харківщині — мінлива хмарність. У Харкові без опадів. По області вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ.

У Харкові вночі термометри показуватимуть 8–10 градусів, удень — 17–19, повідомили у Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей.

По області нічна температура становитиме 6–11 градусів, удень — 15–20.

Вітер північно-східний, 9-14 м/с, вдень по області місцями пориви до 15-20 м/с.

Раніше синоптики дали попередній прогноз на жовтень у Харківській області. Середня температура повітря може скласти 8,1 градуса. Це типовий показник для цього періоду. Кількість опадів у жовтні також очікується у межах кліматичної норми – 46 мм.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Вересня 2026 в 20:20;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У середу, 30 вересня, на Харківщині — мінлива хмарність. У Харкові без опадів. По області вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ.".