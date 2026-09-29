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“На великій швидкості проскакують у Дергачі” – як люди вибираються з Золочева

Транспорт 19:50   29.09.2026
Оксана Горун
“На великій швидкості проскакують у Дергачі” – як люди вибираються з Золочева Віктор Коваленко, начальник Золочівської СВА

З 29 вересня селище Золочів залишилося без автобусного сполучення з Харковом. Електрички сюди не їздять ще з березня. Про ситуацію з транспортом у громаді виданню “Вісник Богодухівщини” розповів начальник селищної військової адміністрації Віктор Коваленко.

Автомобільна дорога із Золочева до Харкова останнім часом стала максимально небезпечною через загрозу атаки російських FPV-дронів. 28 вересня тут ворожі безпілотники атакували дві автівки: легковик та вантажівку, один чоловік зазнав поранень. Уже 29 вересня стався новий “приліт”.

“Сьогодні о 07:10 був удар там же, на тому місці, де підбили вантажівку та легковик учора. Я якраз проїжджав, о 07:15, і вона горіла. Слава Богу, там ніхто не постраждав”, – сказав Коваленко.

За таких умов місцевий автобусний перевізник вирішив скасувати рейси до Харкова.

“Я не можу його змусити, щоб він їздив. З його слів, він не має бажання наражати на небезпеку наших людей. І тому було прийнято не мною, а керівництвом автоперевізника, рішення про те, що тимчасово призупинити. З одного боку, для нас це велика проблема – автотранспортне сполучення. Але тут дійсно дуже небезпечно”, – пояснив начальник військової адміністрації.

Читайте також: Чому немає автобусного сполучення там, де скасували електрички на Харківщині

Він зазначив, що вже обговорював ситуацію з управлінням транспорту ХОВА. Проте надати перевізника, який би погодився обслуговувати такий маршрут, там не змогли.

“Я кажу: “Місцевий перевізник поки що призупиняє маршрут, може у вас хтось ще є?” – “Та ви що, у Золочів?!” Я кажу: “А чому ні?” Невеликими автівками. У нас є перевізники, ви знаєте, і всі знають про них, в автівки беруть людей – і на великій швидкості проскакують, як кажуть, до Дергачів”, – описав Коваленко практично єдиний транспортний варіант, який ще доступний жителям Золочева.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Вересня 2026 в 19:50;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 29 вересня селище Золочів залишилося без автобусного сполучення з Харковом. Електрички сюди не їздять ще з березня".