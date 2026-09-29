По двох районах Харкова вдарили дрони – Терехов
Увечері 29 вересня Харків опинився під атакою російських безпілотників. Мер міста Ігор Терехов повідомив про “прильоти”.
“Ворог атакував дронами одразу два райони – Салтівський та Шевченківський. Наслідки уточнюємо”, – написав міський голова Харкова.
Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що в Салтівському районі російський дрон упав на відкриту територію, інформація про постраждалих поки що не надходила.
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Нагадаємо, вибух чули в Харкові близько 17:04. “Приліт” був по об’єкту критичної інфраструктури в передмісті. Повністю без електрики Дергачі та навколишні населені пункти, а також – Малоданилівська громада.