Live
  • Вт 29.09.2026
  • Харків  +14°С
  • USD 44.82
  • EUR 50.97

По двох районах Харкова вдарили дрони – Терехов

Події 19:15   29.09.2026
Оксана Горун
По двох районах Харкова вдарили дрони – Терехов Фото ілюстративне/Харківська міськрада

Увечері 29 вересня Харків опинився під атакою російських безпілотників. Мер міста Ігор Терехов повідомив про “прильоти”.

“Ворог атакував дронами одразу два райони – Салтівський та Шевченківський. Наслідки уточнюємо”, – написав міський голова Харкова.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що в Салтівському районі російський дрон упав на відкриту територію, інформація про постраждалих поки що не надходила.

Читайте також: Бій у Куп’янську та міні-“Вівальді” біля Дворічної: Трегубов про фронт

Нагадаємо, вибух чули в Харкові близько 17:04. “Приліт” був по об’єкту критичної інфраструктури в передмісті. Повністю без електрики Дергачі та навколишні населені пункти, а також – Малоданилівська громада.

Автор: Оксана Горун

Популярно

Новини Харкова — головне за 29 вересня: “прильоти”, передмістя без світла
Новини Харкова — головне за 29 вересня: “прильоти”, передмістя без світла
29.09.2026, 19:20
Вибух пролунав у Харкові, перебої зі світлом: попереджали про швидкісну ціль
Вибух пролунав у Харкові, перебої зі світлом: попереджали про швидкісну ціль
29.09.2026, 17:11
“Приліт” на Салтівці: про стан поранених повідомили у ХОВА
“Приліт” на Салтівці: про стан поранених повідомили у ХОВА
29.09.2026, 17:26
Низка автобусів та тролейбусів змінить маршрути у Харкові 30 вересня
Низка автобусів та тролейбусів змінить маршрути у Харкові 30 вересня
29.09.2026, 16:43
“Приліт” по об’єкту під Харковом: Дергачі та села навколо без світла
“Приліт” по об’єкту під Харковом: Дергачі та села навколо без світла
29.09.2026, 18:24
РФ хоче відрізати північно-східну частину Харківщини – Машовець (відео)
РФ хоче відрізати північно-східну частину Харківщини – Машовець (відео)
29.09.2026, 15:25

Новини за темою:

29.09.2026
Бій у Куп’янську та міні-“Вівальді” біля Дворічної: Трегубов про фронт
29.09.2026
“Приліт” по об’єкту під Харковом: Дергачі та села навколо без світла
29.09.2026
“Приліт” на Салтівці: про стан поранених повідомили у ХОВА
29.09.2026
Вибух пролунав у Харкові, перебої зі світлом: попереджали про швидкісну ціль
29.09.2026
Низка автобусів та тролейбусів змінить маршрути у Харкові 30 вересня


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «По двох районах Харкова вдарили дрони – Терехов», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 29 Вересня 2026 в 19:15;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Увечері 29 вересня Харків опинився під атакою російських безпілотників. Мер міста Ігор Терехов повідомив про “прильоти”".