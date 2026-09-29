“Приліт” на Салтівці: про стан поранених повідомили у ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував: після вчорашнього російського удару по багатоповерхівці на Салтівці в лікарнях залишаються двоє людей. Поранення були у 24-х.

За даними ХОВА, через російський удар по Салтівському району 28 вересня постраждали 48 осіб, з них 12 – діти.

“24 людини зазнали поранень, зокрема дівчатка 12, 14 і 16 років, хлопчики 8 і 9 років та троє 10-річних хлопців. Ще 24 людини зазнали гострої реакції на стрес. Серед них — дівчатка 3 і 7 років та двоє 15-річних дівчат. Наразі в лікарнях залишаються 43-річний чоловік і 14-річна дівчина. Їхній стан оцінюють як середній, загрози життю немає”, – поінформував Синєгубов.

Нагадаємо, повітряної атаки Харків зазнав близько 04:00 28 вересня. “Прильоти” були в Салтівському та Київському районах. Яку саме зброю застосували росіяни, встановлювали протягом дня. За попередньою версією – це були КАБи. Проте начальник ХОВА Олег Синєгубов не виключив ймовірність удару ракетою “Бандероль”. У Київському районі прилетіло по приватному сектору. На Салтівці влучання було прямо в багатоповерхівку. Зруйноване перекриття між третім і четвертим поверхами. У квартирі, куди поцілили окупанти, перебували троє дітей. Дивом вони не зазнали важких поранень. Батько виніс їх із помешкання самостійно. 29 вересня у ДСНС повідомили про завершення розбору завалів на місці “прильоту”.