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У Харкові «прилетіло» в квартиру, де мешкали троє дітей: вже 38 постраждалих

Події 12:21   28.09.2026
Вікторія Яковенко
У Харкові «прилетіло» в квартиру, де мешкали троє дітей: вже 38 постраждалих Скриншот

28 вересня ворог у Харкові зафіксували чотири удари. За останніми даними начальника ХОВА, по медичну допомогу звернулися 38 людей, серед них – 10 дітей.

«Наразі в лікарнях перебувають 43-річний чоловік і 14-річна дівчинка з вибуховими пораненнями. Інші постраждалі отримали травми середнього та легкого ступенів тяжкості. У квартирі, куди влучив ворожий снаряд, проживали троє дітей. Батько самостійно виніс їх із помешкання. На щастя, діти не зазнали важких поранень», – розповів начальник ХОВА.

Він додав, що у будинку в Салтівському районі знищено перекриття між третім і четвертим поверхами.

Попередньо, каже Синєгубов, конструкції будинку не пошкоджені. Однак тут проведуть необхідні експертні дослідження, щоб визначити, чи можна буде надалі проживати в ньому.

Загалом у цьому районі пошкоджено 18 багатоквартирних будинків, вибито понад 1500 вікон. На місцях працюють понад 100 волонтерів разом із комунальниками.

«Чим вдарили, поки що невідомо. На місці працюють всі наші експерти. Або це КАБи, або це все ж таки дрон-ракета «Бандероль», – додав начальник ХОВА.

Відео: Олег Синєгубов

Нагадаємо, вибухи в Харкові пролунали близько четвертої ранку 28 вересня. Мер міста повідомив про «прильоти» у Київському та Салтівському районах. В останньому – удар прийшовся по другому поверху багатоповерхівки, у Київському – прилетіло по приватному сектору. В обох районах пошкоджені по десять житлових будинків. Мер Ігор Терехов констатував: за осінь це був перший обстріл такого рівня, до цього до міста долітали лише безпілотники.

У Харківській облпрокуратурі тим часом встановили: за попередньою версією, росіяни випустили по Харкову УМПБ-5.

У ГУ ДСНС України в Харківській області також показали, як виводили людей з обстріляного будинку в Салтівському районі 28 вересня – всього врятували понад три десятки людей.

Читайте також: Що відбувається на місцях «прильотів» у Харкові, показали у мерії

Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Вересня 2026 в 12:21;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "28 вересня ворог у Харкові зафіксували чотири удари. За останніми даними начальника ХОВА, по медичну допомогу звернулися 38 людей, серед них – 10 дітей.".