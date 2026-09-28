Удар по ринку, пожежі, постраждалі: РФ атакувала Ізюмщину (фото)

Сьогодні, 28 вересня, окупанти двічі атакували населені пункти Ізюмського району. Про наслідки розповіли в ГУ ДСНС в Харківській області.

Близько опівночі зафіксовано влучання РСЗВ по центральному ринку в місті Ізюм. Внаслідок удару виникла пожежа у 20 торговельних павільйонах на загальній площі 150 кв. м. Пошкоджені інші торговельні об’єкти та багатоквартирний будинок, повідомили рятувальники.

Вранці внаслідок удару БпЛА по селищу Андріївка виникла пожежа у приватному будинку на площі 150 кв. м. У двох мешканців – гостра реакція на стрес. Також пошкоджені сусідні житлові будинки та господарські споруди.

Пожежі рятувальники вже загасили.

Напередодні, 27 вересня, ввечері в Ізюмській МВА повідомляли, що через складність необхідних аварійно-відновлювальних робіт фахівці не можуть відновити електропостачання абонентів центральної та південної частини Ізюма.