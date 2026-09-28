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Удар по ринку, пожежі, постраждалі: РФ атакувала Ізюмщину (фото)

Події 12:05   28.09.2026
Вікторія Яковенко
Удар по ринку, пожежі, постраждалі: РФ атакувала Ізюмщину (фото)

Сьогодні, 28 вересня, окупанти двічі атакували населені пункти Ізюмського району. Про наслідки розповіли в ГУ ДСНС в Харківській області.

Близько опівночі зафіксовано влучання РСЗВ по центральному ринку в місті Ізюм. Внаслідок удару виникла пожежа у 20 торговельних павільйонах на загальній площі 150 кв. м. Пошкоджені інші торговельні об’єкти та багатоквартирний будинок, повідомили рятувальники.

Вранці внаслідок удару БпЛА по селищу Андріївка виникла пожежа у приватному будинку на площі 150 кв. м. У двох мешканців – гостра реакція на стрес. Також пошкоджені сусідні житлові будинки та господарські споруди.

Пожежі рятувальники вже загасили.

удар по Изюмщине

удар по Изюмщине

удар по Изюмщине

удар по Изюмщине

удар по Изюмщине

Напередодні, 27 вересня, ввечері в Ізюмській МВА повідомляли, що через складність необхідних аварійно-відновлювальних робіт фахівці не можуть відновити електропостачання абонентів центральної та південної частини Ізюма.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Вересня 2026 в 12:05;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 28 вересня, окупанти двічі атакували населені пункти Ізюмського району. Про наслідки розповіли в ГУ ДСНС в Харківській області.".