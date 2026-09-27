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Вдарив біля крамниці: FPV-дрон армії РФ поцілив авто на Харківщині (відео)

Події 11:49   27.09.2026
Оксана Якушко
Вдарив біля крамниці: FPV-дрон армії РФ поцілив авто на Харківщині (відео)

Протягом доби армія РФ кілька разів атакувала Дергачі дронами та Слатино КАБами, повідомив В’ячеслав Задоренко, голова Дергачівської МВА.

26 вересня о 17:12 росіяни поцілили FPV-дроном автівку, що перебувала на стоянці біля крамниці в одному з центральних районів Дергачів.

«У цей час навпроти проїжджав рейсовий автобус Харків – Дергачі. На щастя, водій і пасажири автобуса, а також відвідувачі й продавчиня магазину не зазнали поранень», – зазначив Задоренко.

27 вересня близько 9:30 російська авіація завдала ударів КАБами по Слатиному. На місці «прильотів» спалахнули приватні будинки і господарські споруди. Але через безпекову ситуацію рятувальники ДСНС не можуть ліквідувати пожежі.

Близько 10:20 російський БпЛА невстановленого типу впав на території приватного будинку у Дергачах – на щастя, без детонації.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Вересня 2026 в 11:49;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби армія РФ кілька разів атакувала Дергачі дронами та Слатино КАБами, повідомив В’ячеслав Задоренко, голова Дергачівської МВА.".