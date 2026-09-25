Пожежі у місті на Харківщині – росіяни двічі вдарили реактивними шахедами

У місті Лозова росіяни двічі атакували цивільні об’єкти, через що спалахнули пожежі, повідомляє ДСНС у Харківській області.

25 вересня окупанти атакували Лозову реактивними шахедами. Росіяни поцілили цивільне підприємство та приватну садибу.

Внаслідок ударів спалахнули дві пожежі: зайнявся дах складської будівлі та конструктивні елементи зруйнованого вибухом житлового будинку загальною площею 140 м₂.

В обох випадках обійшлося без постраждалих.

Як писала раніше МГ “Об’єктив”, мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що останнім часом більшість попадань у місті припадає на Київський район, П’ятихатки та Жуковського.