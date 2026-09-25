Меморіальну дошку загиблому колезі відкрили у “Харківобленерго”

У “Харківобленерго” відкрили меморіальну дошку на честь співробітника – захисника України Руслана Веприцького, який загинув на фронті.

У пам’ятному заході взяли участь колеги Руслана і керівництво підприємства. Вони вшанували пам’ять Героя хвилиною мовчання та поклали квіти до меморіальної дошки.

Руслан Веприцький народився 14 вересня 1978 року у Харкові. До АТ “Харківобленерго” прийшов у 1999 році. Спочатку працював слюсарем, потім став водієм.

6 лютого 2026 року Руслан Веприцький загинув у боях на Вовчанському напрямку. Йому було тільки 47 років.

Виконавчий директор АТ “Харківобленерго” Андрій Ямпольський заважив, що Руслан Веприцький був людиною честі, яка сумлінно працювала на благо підприємства, стала на захист України, віддавши за неї найдорожче – власне життя.

Меморіальна дошка відтепер стане символом вдячності та нагадуванням про Руслана, мужність і самопожертва якого назавжди залишаться в історії АТ “Харківобленерго” та в пам’яті всіх, хто його знав.