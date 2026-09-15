Live
  • Вт 15.09.2026
  • Харків  +12°С
  • USD 44.62
  • EUR 51.52

Сьогодні тролейбус у Харкові змінить маршрут: який і чому

Транспорт 09:17   15.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Сьогодні тролейбус у Харкові змінить маршрут: який і чому

Сьогодні, 15 вересня, тролейбус №27 курсуватиме по-новому з 09:00 до 13:00, пишуть у пресслужбі мерії. 

Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з роботами АТ “Харківобленерго”, – передають у мерії.

У цей час тролейбус №27 курсуватиме так:

  • розворотне коло «Вул. Новий Побут» – вул. Холодногірська – вул. Дудинської – вул. Планова (у зворотному напрямку: пр. Любові Малої) – вул. Семінарська – вул. Велика Гончарівська – бул. Гончарівський.

Тролейбус №11 курсуватиме за основним маршрутом за рахунок автономного ходу

Читайте також: Новини Харкова — головне 15 вересня: як минула ніч, бої у регіоні

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

Популярно

Новини Харкова — головне 15 вересня: як минула ніч, бої в регіоні
Новини Харкова — головне 15 вересня: як минула ніч, бої в регіоні
15.09.2026, 08:16
Сьогодні 15 вересня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 15 вересня 2026: яке свято та день в історії
15.09.2026, 06:00
Ракети долетіли до Таганрога, у Сизрані пожежа на НПЗ: деталі атаки
Ракети долетіли до Таганрога, у Сизрані пожежа на НПЗ: деталі атаки
15.09.2026, 07:44
У Генштабі розповіли, де на Харківщині було напруженіше
У Генштабі розповіли, де на Харківщині було напруженіше
15.09.2026, 08:04
Обстріли Ізюмщини продовжуються другий день: вже 13 постраждалих
Обстріли Ізюмщини продовжуються другий день: вже 13 постраждалих
15.09.2026, 08:38
У центрі Харкова палав будинок, пошкоджений російською ракетою ще у 2022 році
У центрі Харкова палав будинок, пошкоджений російською ракетою ще у 2022 році
15.09.2026, 09:40

Новини за темою:

15.09.2026
У центрі Харкова палав будинок, пошкоджений російською ракетою ще у 2022 році
15.09.2026
Новини Харкова — головне 15 вересня: як минула ніч, бої в регіоні
14.09.2026
Світла не буде в одному з районів Харкова у вівторок: адреси
14.09.2026
Четверо постраждалих через ворожі обстріли регіону – Синєгубов
14.09.2026
Новини Харкова — головне 14 вересня: ошукали професора, статистика ударів


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Сьогодні тролейбус у Харкові змінить маршрут: який і чому», то перегляньте більше у розділі Транспорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 15 Вересня 2026 в 09:17;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 15 вересня, тролейбус №27 курсуватиме по-новому з 09:00 до 13:00, пишуть у пресслужбі мерії. ".