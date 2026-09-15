Сьогодні тролейбус у Харкові змінить маршрут: який і чому

Сьогодні, 15 вересня, тролейбус №27 курсуватиме по-новому з 09:00 до 13:00, пишуть у пресслужбі мерії.

“Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з роботами АТ “Харківобленерго”, – передають у мерії.

У цей час тролейбус №27 курсуватиме так:

розворотне коло «Вул. Новий Побут» – вул. Холодногірська – вул. Дудинської – вул. Планова (у зворотному напрямку: пр. Любові Малої) – вул. Семінарська – вул. Велика Гончарівська – бул. Гончарівський.

Тролейбус №11 курсуватиме за основним маршрутом за рахунок автономного ходу