У центрі Харкова палав будинок, пошкоджений російською ракетою ще у 2022 році

Напередодні, 14 вересня, о 21:54 рятувальники отримали повідомлення про те, що у Шевченківському районі Харкова горить п’ятиповерховий будинок.

Багатоповерхівка вже була значно пошкоджена – у 2022 році по ній вдарила російська ракета.

“На момент прибуття підрозділів ДСНС горіли приміщення на четвертому, п’ятому поверхах, а також горище будинку на загальній площі 150 квадратних метрів. О 01:12 пожежу вдалось ліквідувати. Жертв та постраждалих немає“, – написали в ГУ ДСНС України в Харківській області.

Загоряння гасили понад 40 рятувальників, також залучили десять одиниць спецтехніки. Причину виникнення пожежі ще встановлюють.