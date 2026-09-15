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У центрі Харкова палав будинок, пошкоджений російською ракетою ще у 2022 році

Події 09:40   15.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
У центрі Харкова палав будинок, пошкоджений російською ракетою ще у 2022 році

Напередодні, 14 вересня, о 21:54 рятувальники отримали повідомлення про те, що у Шевченківському районі Харкова горить п’ятиповерховий будинок. 

Багатоповерхівка вже була значно пошкоджена – у 2022 році по ній вдарила російська ракета.

Пожежа у центрі Харкова 15 вересня

На момент прибуття підрозділів ДСНС горіли приміщення на четвертому, п’ятому поверхах, а також горище будинку на загальній площі 150 квадратних метрів. О 01:12 пожежу вдалось ліквідувати. Жертв та постраждалих немає“, – написали в ГУ ДСНС України в Харківській області.

Пожежа у центрі Харкова 15 вересня

Загоряння гасили понад 40 рятувальників, також залучили десять одиниць спецтехніки. Причину виникнення пожежі ще встановлюють.

Пожежа у центрі Харкова 15 вересня

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Вересня 2026 в 09:40;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Напередодні, 14 вересня, о 21:54 рятувальники отримали повідомлення про те, що у Шевченківському районі Харкова горить п’ятиповерховий будинок. ".