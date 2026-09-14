Скільки боєприпасів РФ знешкодили на Харківщині за тиждень, повідомила ДСНС

Про результати роботи піротехніків на Харківщині за тиждень розповіли у ГУ ДСНС України у Харківській області.

Так, за тиждень фахівці знешкодили 421 ворожий боєприпас. Розмінуванням територій займалося 40 піротехнічних розрахунків ДСНС.

“Мінна загроза на Харківщині досі залишається надзвичайно високою! Кожен день сапери ДСНС з ризиком для життя борються за те, щоб кожен метр української землі став безпечним для людей. Важливо пам’ятати правила мінної безпеки: будьте уважними, не чіпайте підозрілі предмети, не підходьте до них, одразу повідомляйте за номерами 101, 102 або 112”, – додали у ДСНС.