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Скільки боєприпасів РФ знешкодили на Харківщині за тиждень, повідомила ДСНС

Суспільство 10:56   14.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Скільки боєприпасів РФ знешкодили на Харківщині за тиждень, повідомила ДСНС

Про результати роботи піротехніків на Харківщині за тиждень розповіли у ГУ ДСНС України у Харківській області.

Так, за тиждень фахівці знешкодили 421 ворожий боєприпас. Розмінуванням територій займалося 40 піротехнічних розрахунків ДСНС.

“Мінна загроза на Харківщині досі залишається надзвичайно високою! Кожен день сапери ДСНС з ризиком для життя борються за те, щоб кожен метр української землі став безпечним для людей. Важливо пам’ятати правила мінної безпеки: будьте уважними, не чіпайте підозрілі предмети, не підходьте до них, одразу повідомляйте за номерами 101, 102 або 112”, – додали у ДСНС.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Вересня 2026 в 10:56;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про результати роботи піротехніків на Харківщині за тиждень розповіли у ГУ ДСНС України у Харківській області.".