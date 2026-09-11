Сьогодні 11 вересня 2026: яке свято та день в історії

11 вересня 2022 року Сили оборони України, звільняючи північ Харківщини, вийшли на держкордон: росіяни втекли з Дергачівської та Золочівської громад. У 2001-му відбулася серія масштабних терактів у США. У 1973-му стався державний переворот у Чилі: президент Альєнде застрелився, а до влади прийшла хунта на чолі з Піночетом. У 1944-му група американських військових вперше перетнула кордон нацистської Німеччини. У 1943-му в Харкові створили хор імені Верьовки. У 1864-му народився український поет Павло Грабовський. У 9-му армія Римської імперії зазнала великої поразки в битві з германцями в Тевтобурзькому лісі.

Свята та пам’ятні дати 11 вересня

11 вересня – Всесвітній день боротьби із тероризмом.

Починають святкувати Рош га-Шана – єврейський Новий рік.

Також сьогодні: День “Немає новин – це хороші новини” та День пам’яті бібліотек, розпочинається Тиждень освіти дорослих.

11 вересня в історії

11 вересня 9 року армія Римської імперії зазнала великої поразки у битві з германцями в Тевтобурзькому лісі. Докладніше.

11 вересня 1864 року народився український поет Павло Грабовський. Докладніше.

11 вересня 1944 року група військових США першою серед військ союзників перетнула західний сухопутний кордон нацистської Німеччини. Докладніше.

11 вересня 1943 року в Харкові створили народний хор, який зараз є державним українським хором імені Г. Верьовки. Докладніше.

11 вересня 1973 року Збройні сили Чилі здійснили державний переворот проти уряду президента Сальвадора Альєнде.

У результаті цього перевороту владу захопила військова хунта на чолі з Аугусто Піночетом. Альєнде був першим демократично обраним марксистським лідером у Латинській Америці. Він переміг на виборах 1970 року, набравши 36,6% голосів, і був затверджений Конгресом. У день перевороту президент Чилі загинув у своєму палаці Ла-Монеда в Сантьяго, який бомбардували літаки Військово-повітряних сил Чилі. Проте причиною смерті Альєнде стало не бомбардування. Те, як саме він помер, тривалий час було приводом для суперечок. Хоча одразу була висунута версія про самогубство, багато хто в це не вірив. Крапку у справі поставили лише після ексгумації тіла у 2011 році, подальших експертиз, розслідування та судового розгляду. У 2014 році остаточне рішення виніс Верховний суд Чилі, повідомляло CNN. Він закрив розслідування смерті президента та підтвердив самогубство як причину. Альєнде застрелився – з автоматичної гвинтівки, яку, за найрозповсюдженішою версією, йому подарував у свій час Фідель Кастро.

11 вересня 2001 року відбулася серія масштабних терактів у США – найбільша в історії людства за кількістю жертв. Докладніше.

11 вересня 2022 року Сили оборони України, звільняючи північ Харківщини, вийшли на держкордон: росіяни втекли з Дергачівської та Золочівської громад. Докладніше.

Церковне свято 11 вересня

11 вересня вшановують пам’ять преподобної Феодори Олександрійської. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо в лісі багато грибів, то зима буде суворою.

Якщо ще літають бджоли, то зима прийде пізно.

Якщо вже піднялися озимі, наступного року буде гарний урожай.

Що не можна робити 11 вересня

Не можна починати нові справи.

Водночас не можна лінуватися.

Не можна свататися та одружуватися.

День не підходить для здійснення великих покупок.