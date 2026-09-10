Чи вистачить Україні молока у 2026 році – думка експерта

В Україні у 2026 році знизилося виробництва молока на 400 тисяч тонн у порівнянні з попереднім роком.

Про це МГ «Об’єктив» розповіла Олена Жупінас, заступниця генеральної директорки, керівниця проєктів по співпраці із переробкою Асоціації виробників молока.

Зниження відбулося через зменшення виробництва молока у приватному секторі, наголосила експертка. Причиною є те, що закупівельні ціни на молоко або на рівні собівартості, або частіше нижчі собівартості.

«Виробники сирого молока вже 8 місяців працюють у збитках, а нинішня ситуація з закриттям портів Великої Одеси, коли вони ще не можуть реалізувати продукцію рослинництва, накладає подвійне навантаження і це є викликом для галузей. Наразі ще не почали масово вирізати корів, але на жаль, це може бути. Тобто зниження йде на молочно-товарних фермах і на жаль, не всі зможуть вистояти у таких складних умовах», – зазначила експертка.

Але професійні молочні ферми навпаки збільшили виробництво.

«Професійні виробники молока, молочно-товарні ферми, тобто організований сектор, у нас «плюсують»: за 8 місяців 2026 року маємо 4% приросту виробництва молока у них. У першу чергу, завдяки центральним і західним областям. Ми маємо проблеми із молочним виробництвом у східних і північних областях (через бойові дії з боку РФ і постійні удари по молочним фермам – прим. ред.). І першою чергою, через підвищення продуктивності корів: українські виробники молока і далі працюють із генетикою, із покращеннями раціонів, попри те, що якість кормів у цьому році гірша, але вони роблять все, щоб забезпечити тварин», – пояснила Олена Жупінас.