Live
  • Чт 10.09.2026
  • Харків  +25°С
  • USD 44.65
  • EUR 51.99

Чи вистачить Україні молока у 2026 році – думка експерта

Економіка 17:49   10.09.2026
Оксана Якушко
Чи вистачить Україні молока у 2026 році – думка експерта

В Україні у 2026 році знизилося виробництва молока на 400 тисяч тонн у порівнянні з попереднім роком.

Про це МГ «Об’єктив» розповіла Олена Жупінас, заступниця генеральної директорки, керівниця проєктів по співпраці із переробкою Асоціації виробників молока.

Зниження відбулося через зменшення виробництва молока у приватному секторі, наголосила експертка. Причиною є те, що закупівельні ціни на молоко або на рівні собівартості, або частіше нижчі собівартості.

«Виробники сирого молока вже 8 місяців працюють у збитках, а нинішня ситуація з закриттям портів Великої Одеси, коли вони ще не можуть реалізувати продукцію рослинництва, накладає подвійне навантаження і це є викликом для галузей. Наразі ще не почали масово вирізати корів, але на жаль, це може бути. Тобто зниження йде на молочно-товарних фермах і на жаль, не всі зможуть вистояти у таких складних умовах», – зазначила експертка.

Але професійні молочні ферми навпаки збільшили виробництво.

«Професійні виробники молока, молочно-товарні ферми, тобто організований сектор, у нас «плюсують»: за 8 місяців 2026 року маємо 4% приросту виробництва молока у них. У першу чергу, завдяки центральним і західним областям. Ми маємо проблеми із молочним виробництвом у східних і північних областях (через бойові дії з боку РФ і постійні удари по молочним фермам – прим. ред.). І першою чергою, через підвищення продуктивності корів: українські виробники молока і далі працюють із генетикою, із покращеннями раціонів, попри те, що якість кормів у цьому році гірша, але вони роблять все, щоб забезпечити тварин», – пояснила Олена Жупінас.

Читайте також: Як зростуть ціни на молоко, кефір і кисломолочний сир восени 2026 року

Автор: Оксана Якушко

Популярно

Виносили людей, тварин і квіти – Горбунова-Рубан про Харків у 2022-му
Виносили людей, тварин і квіти – Горбунова-Рубан про Харків у 2022-му
10.09.2026, 18:41
ISW: Деякі військкори РФ не вірять в оточення 2000 воїнів ЗСУ біля Вовчанська
ISW: Деякі військкори РФ не вірять в оточення 2000 воїнів ЗСУ біля Вовчанська
10.09.2026, 12:13
“Ніякого суттєвого ефекту” за два роки – Коваленко про дії РФ на Харківщині
“Ніякого суттєвого ефекту” за два роки – Коваленко про дії РФ на Харківщині
08.09.2026, 14:51
Чи є загроза «котла» в районі Вовчанська? У 57-й бригаді розкрили реалії 📹
Чи є загроза «котла» в районі Вовчанська? У 57-й бригаді розкрили реалії 📹
01.09.2026, 16:30
Ворог перейшов до полювання на пасажирські поїзди – поліція Харківщини
Ворог перейшов до полювання на пасажирські поїзди – поліція Харківщини
10.09.2026, 14:14
8500 житлових сертифікатів використали жителі Харківщини: де купують будинки
8500 житлових сертифікатів використали жителі Харківщини: де купують будинки
10.09.2026, 16:00

Новини за темою:

09.09.2026
Як зростуть ціни на молоко, кефір і кисломолочний сир восени 2026 року
18.02.2026
Сьогодні 18 лютого 2026: яке свято та день в історії
19.12.2025
У корови на Харківщині виявили сказ: тварина загинула
04.12.2025
Українським молочарям не радіють на ринку ЄС: чому і хто конкурент
01.12.2025
Корів менше, а молока більше: дива на українських фермах під час війни


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Чи вистачить Україні молока у 2026 році – думка експерта», то перегляньте більше у розділі Економіка на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 10 Вересня 2026 в 17:49;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Україні у 2026 році знизилося виробництва молока на 400 тисяч тонн у порівнянні з попереднім роком.".