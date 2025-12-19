У корови на Харківщині виявили сказ: тварина загинула

Випадок сказу зафіксували у селі Костянтинівка Краснокутської громади, інформують у ГУ Держпродспоживслужби у Харківській області.

Зазначається, що 15 грудня до ветеринарів звернулася власниця корови через неспокійну поведінку тварини та підвищене слиновиділення.

«Корова утримувалася на вільному вигулі та випасалася в яру у складі групи. Під час огляду фахівці ветмедицини зафіксували неспокій, інтенсивне виділення слини та ревіння. До вечора стан корови погіршився, спостерігалися ознаки буйної поведінки, що призвело до пошкодження огорожі», – йдеться у повідомленні.

Опівночі тварина впала на ноги з ознаками паралічу та вдень 16 числа загинула.

Експертиза підтвердила у корови сказ. З мешканцями домоволодіння провели бесіду, а люди, які контактували з твариною, направлені до медичного закладу.

«З огляду на умови утримання корови ймовірною причиною інфікування міг стати контакт із дикими тваринами. Основним носієм і резервуаром вірусу сказу в дикій природі є червона лисиця, яка є наймасовішим хижаком і активно поширює інфекцію, контактуючи з іншими тваринами», – додали в Держпродспоживслужбі.

У Костянтинівці ввели карантин.

Нагадаємо, скажений кіт покусав дітей на Харківщині. Інцидент стався 12 грудня у Люботині, розповіли у ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області.